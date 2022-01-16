Король Тонги був змушений покинути палац через виверження вулкана у Тихому океані

Потужне цунамі обрушилося на острівну державу Тонга, що у Тихому океані. Через це король Тонги був змушений покинути палац та евакуюватися у безпечне місце.

Як відомо, виникненню цунамі передувало потужне виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.​

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ЗМІ повідомляють, що "велика хвиля", що виникла після виверження вулкана, затопила низку районів Нукуалофи, зокрема й зону в безпосередній близькості від королівського палацу.

Попередження про можливість виникнення цунамі після виверження було поширене для:

деяких районів Нової Зеландії,

Австралії,

низки островів Тихого океану.

У деяких районах на узбережжях спостерігалися хвилі заввишки до півтора метра. Крім того, метеорологічна служба Тонги попередила про зливи, раптові повені та сильні вітри на суші та в прибережних водах.

Що відомо про Тонга Це полінезійське королівство, що займає понад 170 островів, багато з яких безлюдні. Більшість островів відомі своїми пляжами з білим піском, облямованими кораловими рифами та оточеними тропічними лісами.

За даними геологічної служби Тонга, виверження вулкана стало найбільшим з грудня 2021 року і спричинило низку невеликих цунамі, зареєстрованих біля узбережжя Тонгатапу – найбільшого острова архіпелагу.

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