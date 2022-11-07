Королевська 16 років приховувала будинок під Москвою, – "Схеми"

Народна депутатка України Наталія Королевська володіє нерухомістю у Росії. Королевська має у Московській області земельну ділянку та будинок.

Як йдеться у розслідуванні "Схем", Королевська не вказувала нерухомість у Росії в майнових деклараціях, відколи вперше потрапила до Верховної Ради – тобто вже 16 років.

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Королевська володіє нерухомістю у Росії з 2005 року

Повідомляється, що дії депутатки можуть мати ознаки порушення антикорупційного законодавства – в частині декларування недостовірних відомостей.

Відповідно до даних з офіційного реєстру речових прав Росії, з 2005 року Королевська є власницею земельної ділянки у селі Кругліно Дмитрівського району Московської області. На ділянці розташований будинок.

Документ, який підтверджує, що Королевська володіє нерухомістю у Росії / Фото "Радіо Свобода"

Нерухомість Королевської розташована у курортній зоні біля лісу. Буквально через дорогу гірськолижний курорт на 150 гектарів – "Яхрома Парк".

Королевська володіє нерухомістю у Росії: відео розслідування

У розслідуванні "Схем" йдеться, що Королевська вперше обралася до українського парламенту у 2006 році. Проте з того часу в жодній своїй майновій декларації не вказувала, що має нерухомість у Росії.

Голова правління ГО "Антикорупційний штаб" та заступник голови Громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик пояснив, що могла порушити Королевська.

Тут мова може йти про ознаки порушення двох статей Кримінального кодексу. Перша – це стаття 366-2, декларування недостовірної інформації. Або ще стаття 368-5, незаконне збагачення. В другому випадку – якщо набуте майно, без законних джерел доходів,

– сказав Миткалик.

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