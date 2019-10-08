Королі Кабріні-Грін: як лідер з-за ґрат контролював потужну банду

Чикаго 1942 рік. В розпалі будівництво масштабного соціального проєкту під назвою Кабріні-Грін. Згідно з планом, до початку 60-х, 3607 квартир мали прихистити солдатів після війни. Заодно дати дах над головою для малозабезпечених.

Інфраструктурі довкола Кабріні-Грін можна лише позаздрити: школи, дитячі садки, магазини, а робочі місця забезпечували місцеві фабрики і заводи. Того ж 42-го придатними для життя було майже 600 квартир. Район потрохи заселявся людьми.

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Але масштабний проєкт, який обіцяв бути успішним досить швидко пішов на дно. На початку 50-х, через нестачу робочих місць почався масовий відтік людей. Кабріні-Грін із райського куточка перетворився у район населений найбіднішими прошарками американського суспільства.

Це ж все починалося з ідеї допомоги бідним. Дати їм шанс стати на ноги і триматися на плаву. А після – жити нормальним життям,

– розповів поліцейський Ерік Девіс.

Вийшло так, що в Кабріні-Грін з'їжджалися всі, хто не міг знайти свого місця у суспільстві. Переважно – афроамериканці. Вони жили на соціальну допомогу і фактично "заробляли" на своїх дітях. І чим нащадків більше – тим більша грошова допомога з боку уряду.

Ми говоримо про такі етнічні групи, які прибували з Міссісіпі чи Арканзасу. Це дуже бідні люди, у яких не було навіть освіти. А тепер уявіть, що вони приїхали у район, який через відсутність роботи залишили всі – це хаос,

– додав Ерік Девіс.

До 69-го Кабріні-Грін перетворився на смітник. Будинки стали схожі на руїни: вибиті вікна, забиті сміттєпроводи, зламані ліфти і велетенські сміттєзвалища прямо на дитячих майданчиках. Точніше на їх залишках. Замість того, аби зробити із цим хоч щось, влада просто добудовувала нові й нові блоки. Кабріні-Грін ставав схожим на гетто.



Що відомо про Кабріні-Грін

Такі умови швидко привернули увагу темношкірих вуличних угрупувань. Вони поділили між собою будівлі і кожна банда контролювала свій шматочок території. Бувало й таке, що на одній вулиці працювало по п’ять різних банд. Наркотики там були на кожному кроці із найрізноманітнішим асортиментом.

Більшість із них при виборі такого способу життя думали так: "Хей, ми тут намагалися знайти роботу, але суспільство на нас уваги не звертає. Що ж, ми створимо своє підпільне суспільство зі своєю економікою",

– зазначив поліцейський Ерік Девіс.

Насправді ж, вони самі відкидали будь-які спроби повернутися до нормального життя. 1970-го у Кабріні-Грін для спостереження відправили двох поліцейських: Ентоні Різатто і Джеймса Северіна.



Застрелені поліцейські

Літнього вечора вони направилися до полів неподалік будинків. Як тільки копи вийшли на відкриту території, їх розстріляли снайпери з верхніх поверхів.



Цитата зі статті видання 2CBS CHICAGO

73-го на горизонті з'являється Ларрі Хувер. Вуличний бандит, який за два роки перетворить темношкірих гангстерів із Кабріні-Грін у потужне формування під назвою Gangster Disciples, що у дослівному перекладі – "Послідовники Ганстерів". А весь контроль і логістика відбуватиметься зі сталевої клітки.



Арешт Хувера

Ув'язнення в тюрмі допомогло Хуверу 78-го створити банду, яка отримає назву Folk Nation. Це угрупування об'єднає у собі десятки різноманітних вуличних і тюремних банд різних рас. Усі вони підкорятимуться Gangster Disciples – на той час одному із найбільших кримінальних формувань США.

Ларрі Хувер писав записки і через відвідувачів передавав вказівки своїм "солдатам", де чітко і по пунктах розписував кожен крок для того, аби банда росла і розвивалася. Мета: стати королями у Кабріні-Грін.

Перший крок – монополія на продаж наркотиків у районі. Ті, хто хотіли збувати свій продукт, мали платити податок – 70% від виторгу за день. Таку ренту брали не з цілої банди, а з кожного її дилера.

"Ларрі Хувер був босом усіх босів. У нього є банда, яка працює на нього. А тієї банди є інша, яка теж працює на них. І так до самого низу. При тому, що кожна група має свого лідера. Ці хлопці з Gangster Disciples прекрасно знали як треба працювати. Вони як машини", – розповів поліцейський Ерік Девіс.

А ще Хувер придумав кодекс банди, у який входило 16 пунктів. Наприклад, деякі з них:

Не красти у своїх. Не вживати наркотиків. Поважати інших членів угрупування. Зберігати таємність. Не працювати з копами.



Ще були так звані "Правила п'яти P"

"Насильство і дисципліна. Ці два поняття вони використовували як і в банді так і за її межами. Особливо це стосувалося ворожих банд. Залякування і страшні побиття – це те, без чого Gangster Disciples просто не вижили б", – повідомив агент ATF Джим Нідлс.

Якщо ж знаходилися сміливці, які порушували кодекс і правила, то варіантів покарання було кілька. Один із методів називався 50 in the chest – порушника 50 разів били у груди кулаками. Якщо ж це хтось із ворожої банди – били ножем. Ще один вид розправи називається Pumpkin head Deluxe.

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