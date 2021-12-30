Королівський гвардієць у Лондоні збив з ніг дитину, але продовжив крокувати: відео

Мережу обурив вчинок королівського гвардійця у Великій Британії. Він збив дитину з ніг, але продовжив крокувати, ніби нічого й не сталося.

Інцидент трапився біля лондонського Тауера. Відповідне відео опублікували у тіктоці. Низка користувачів обурилася через дії гвардійця Єлизавета II.

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Гвардієць збив дитину з ніг

На кадрах, які з'явилися у мережі, видно туристів, які навідалися у Лондон. Автор відео пояснив, що вони вперше приїхали у Велику Британію. Очевидно, родина прийшла подивитися на Тауер. Вони опинилися на шляху гвардійців, які, ймовірно, саме змінювали своїх колег. Один із них повалив дитину з ніг й продовжив маршувати.

Багато хто не схвалює такої поведінки. Люди пишуть, що гвардійцю варто було керуватися здоровим глуздом й просто обійти дитину. Мовляв, та не становила жодної небезпеки й не заслужила, аби з нею так вчинили.

Королівський гвардієць збив дитину з ніг у Лондоні: дивіться відео



Серед коментаторів були й такі, хто не засуджував дії гвардійця. Деякі з них зазначали, що батькам потрібно було уважнішими. Мовляв, так вони могли б уникнути цього неприємного інциденту. Користувачі соцмережі наголосили, що головне завдання гвардійців – це захист королеви, і аж ніяк не привернення уваги туристів.

Схожий інцидент уже траплявся

Королівським гвардійцям заборонено розмовляти, коли вони на службі. Втім, вони можуть демонструвати своє невдоволення жестами, криком або підняттям гвинтівки.

Ще у 2018 році королівський гвардієць грубо штовхнув туристку в спину біля Віндзорського замку. Все тому, що вона перегородила йому дорогу, коли він ніс службу. На відео, яке показали тоді у мережі, видно, що жінка перейшла за канатну межу. Вона обернулася спиною до гвардійця й намагалася зробити селфі на свій телефон.