Нічний симптом Омікрону, мутація Дельти в 7 регіонах: новини про коронавірус 23 грудня

У 7 регіонах країни виявили непередбачувану мутацію Дельти. Франція відмовилась від таблеток проти COVID, які хочуть закупити в Україні. Від усіх варіантів коронавірусу: армія США розробила новий тип вакцини. Додаткова доза китайської вакцини Sinovac не захищає від штаму Омікрон. ВООЗ закликає переглянути свої плани на новорічні свята. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 23 грудня

COVID-19 в Україні: понад 7 тисяч інфікованих, 275 померли

Джерело: МОЗ

За добу в Україні виявили 7 312 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 1 691 пацієнта з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 275 мешканців країни. Натомість видужали – 16 521 людина.

Увага Україна вводить ревакцинацію: яких груп населення

Темпи тестування в країні:

За добу в Україні провели 70 136 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 32 402;

методом ІФА – 6 665;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 069.

Важливо! Загалом від початку пандемії в Україні зафіксували 3 630 391 випадок захворювання на коронавірус. Станом на 23 грудня одужали 3 393 420 людей.

Жертвами коронавірусу стали 94 184 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1211;

Вінницька область – 201;

Волинська область – 211;

Дніпропетровська область – 231;

Донецька область – 531;

Житомирська область – 243;

Закарпатська область – 279;

Запорізька область – 303;

Івано-Франківська область – 298;

Київська область – 355;

Кіровоградська область – 73;

Луганська область – 59;

Львівська область – 417;

Миколаївська область – 198;

Одеська область – 174;

Полтавська область – 495;

Рівненська область – 208;

Сумська область – 228;

Тернопільська область – 246;

Харківська область – 259;

Херсонська область – 77;

Хмельницька область – 387;

Черкаська область – 223;

Чернівецька область – 117;

Чернігівська область – 278.

В Україні понад 14,5 мільйона людей вакцинували проти COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 23 грудня щеплення проти коронавірусу отримали понад 14,5 мільйона людей – це 46,5% дорослого населення країни. 14 500 518 з них отримали першу дозу, а 13 219 547 – обидві. Натомість додаткову дозу вакцини отримали 596 людей.

Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Україна в жовтій зоні, тільки дві області залишились "червоними"

Джерело: МОЗ

Майже вся Україна перейшла в жовту зону карантину. Наразі у червоній зоні перебуваються тільки Волинська та Запорізька області. У них критичний коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Втім, ситуація почала покращуватись.

Епідеміологічні показники в областях / Інфографіка МОЗ

У 7 регіонах України виявили непередбачувану мутацію штаму Дельта

Джерело: ІМБГ

Вчені Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ закінчили аналіз зразків пацієнтів з коронавірусом, наданих Центром громадського здоров’я МОЗ України. Загалом науковці отримали від відомства 74 зразки. Серед зразків вчені зафіксували новий для України варіант Дельта штаму AY.122. Ця мутація активно розповсюджується в Росії та відзначається важким перебігом хвороби, високою швидкістю інфікування та смертністю.

Загалом AY.122 помітили у зразках із семи регіонів України:

Дніпропетровська область, Сумська область, Полтавська область, Миколаївська область, Житомирська область, Одеська область.

У якій ще області виявили новий варіант, науковці не уточнили.

Новини про коронавірус у світі 23 грудня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 23 грудня у світі виявили понад 277 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 51 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Німеччина, Франція, Росія та Польща.

Актуально Таїланд відновлює вимогу карантину для мандрівників

У Німеччині зафіксували першу смерть від Омікрону

Джерело: Zeit

У Німеччині померла людина, яка хворіла на штам Омікрон. Це перший такий випадок в країні.

Ревакцинація 3 і 4 дозами погіршить пандемію, а не зупинить її, – ВООЗ

Джерело: CNBC

Рішення країн проводити загальну ревакцинацію населення проти коронавірусу (тобто вводити третю, або й четверту дози) може продовжити пандемію, а не наблизити її до завершення. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адан Гебрейєсус. Річ у тім, що країни знову можуть зіштовхнутись з нерівномірним розподілом препаратів.

Франція відмовилась від таблеток проти COVID, які хочуть закупити в Україні

Джерело: BFM TV

Влада Франції скасувала замовлення на постачання антивірусного препарату від американської компанії Merck&Co. Мовиться про молнупіравір. Кажуть, це пов'язано з тим, що нові результати випробувань показали його низьку ефективність. Про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.

Проти Омікрону знадобиться чотири дози вакцини, – глава німецького МОЗ

Джерело: The Guardian

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах заявив, що для захисту проти Омікрону може знадобитися четверта доза вакцини проти COVID-19. Тож країна замовила 80 мільйонів доз специфічної вакцини проти Omicron, яку доставлять у Німеччину у квітні чи травні.

Цікаво Швеція посилює правила в'їзду для іноземних туристів: що зміниться

ВООЗ закликає переглянути свої плани на новорічні свята

Джерело: BBC

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає скасувати плани на зимові канікули для захисту громадського здоров'я. Таку заяву зробили через поширення штаму Омікрон.

Дослідження коронавірусу

Назвали дивний "нічний симптом" Омікрону, що може свідчити про інфікування COVID-19

Джерело: The Mirror

Пацієнти, які інфіковані штамом коронавірусу Омікрон, зазвичай відчувають легкі ознаки захворювання. Однак вчені знайшли ще один так званий нічний симптом – сонний параліч.

Створили швидкий тест, який виявляє штам Омікрон

Джерело: Єврокомісія

Новий метод тестування, представлений дослідницьким центром ЄС, допоможе виявляти штам Омікрон швидше та скоротити навантаження на дослідницькі установи країн-членів.

Вчені заявили, що штам Омікрон стійкий до всіх антитіл

Джерело: Nature

Науковці опублікували дані про те, що практично всі моноклональні антитіла, які використовуються для лікування коронавірусу, не впливають на штам Омікрон.

Цікаво Розібрали на молекули: що показав детальний аналіз штаму Омікрон

Наскільки ефективна третя доза AstraZeneca проти штаму Омікрон

Джерело: Bloomberg

Згідно з лабораторними дослідженнями в Оксфордському університеті, бустерна доза вакцини виробництва AstraZeneca призводить до значного зростання рівня антитіл проти штаму коронавірусу Омікрон.

Омікрон не такий небезпечний, як Дельта: на 80% менше госпіталізацій

Джерело: medRxiv

Штам коронавірусу Омікрон протікає на 70% легше і спричиняє на 80% менше госпіталізацій, у порівнянні з варіантом Дельта. Про це свідчить дослідження науковців південноафриканського Національного інституту інфекційних захворювань. Воно опубліковане на порталі препринтів. Це означає, що воно ще не отримало експертну оцінку.

Додаткова доза китайської вакцини Sinovac не захищає від штаму Омікрон

Джерело: Bloomerg

Три дози вакцини проти COVID-19 китайської компанії Sinovac – два перших компоненти і бустер – не викликають достатньої імунної відповіді на штам коронавірусу Омікрон. Згідно з результатами дослідження Гонконзького університету та Китайського університету Гонконгу, людям, які пройшли початкову вакцинацію препаратом Sinovac, слід розглянути як бустер вакцини інших компаній.

Одночасно дослідники радять отримати третю дозу вакцини Pfizer/BioNTech, оскільки вона суттєво підвищує рівень антитіл до Омікрону у щеплених китайською вакциною.

Від усіх варіантів коронавірусу: армія США розробила новий тип вакцини

Джерело: MedicalXpress

Армія США заявила, що розробила вакцину проти коронавірусу. Військові медики кажуть, що вона може захищати проти всіх варіантів недуги, зокрема від Омікрону.

Варто знати Які місця в громадському транспорті найбезпечніші під час пандемії

Важкий COVID-19 може викликати пошкодження судин серця: унікальні знімки

Джерело: MedicalXpress

Вчені виявили значні зміни у тканині серцевого м'яза у людей, що померли від COVID-19. Фахівці поділились знімками. У порівнянні зі здоровим серцем, тканини серця, уражені тяжким захворюванням, мають безліч розщеплень, гілок та петель. Все через утворення та розщеплення нових судин.



Здорова тканина серця (ліворуч) і важка форма COVID-19 (праворуч) / Фото M Reichardt, T Salditt