Відповідь Зеленського на петиції, смертність від Омікрону: новини про коронавірус 30 грудня

Зеленський відповів на петиції про обов'язкову вакцинацію. ВООЗ розкритикували країни, які скорочують самоізоляцію. Виявили перші випадки одночасного інфікування штамом Омікрон і Дельтою. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 30 грудня

Джерело: Майже 6 тисяч хворих на COVID-19 в Україні за добу

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, 29 грудня, в Україні виявили 5 930 випадків коронавірусної хвороби. До лікарень госпіталізували 1747 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. На жаль, від ускладнень хвороби померли 278 людей. Натомість видужали – 10 369 людей.

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Темпи тестування

29 грудня в Україні зробили 79 560 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР провели 32 605;

методом ІФА – 6 018.

експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 40 937.

Від початку пандемії в Україні провели 16 757 339 досліджень методом ПЛР.

Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 660 620 випадків коронавірусної хвороби.

Станом на 30 грудня одужали – 3 460 249 людей. Втім, в країні зафіксували 95 690 смертей внаслідок коронавірусу.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 263;

Вінницька область – 271;

Волинська область – 126;

Дніпропетровська область – 185;

Донецька область – 350;

Житомирська область – 61;

Закарпатська область – 214;

Запорізька область – 206;

Івано-Франківська область – 225;

Київська область – 235;

Кіровоградська область – 60;

Луганська область – 86;

Львівська область – 256;

Миколаївська область – 140;

Одеська область – 339;

Полтавська область – 443;

Рівненська область – 108;

Сумська область – 188;

Тернопільська область – 113;

Харківська область – 271;

Херсонська область – 76;

Хмельницька область – 296;

Черкаська область – 297;

Чернівецька область – 121;

Чернігівська область – 0.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Скільки українців отримали бустерне щеплення проти COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні проти коронавірусу вакцинували понад 43% населення. За добу кількість щеплених зросла на понад 117 тисяч. Першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу – 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692 людини, бустерну дозу – 1392 людини.

Від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 щеплено 14 671 169 людей, зокрема отримали:

першу дозу – 14 671 167 людей,

дві дози – 13 625 553 людини,

додаткову дозу – 3 302 людини,

бустерну дозу – 3 672 людини.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Розпочнуть перевірку: Зеленський відповів на петиції про обов'язкову вакцинацію

Джерело: Дзеркало тижня

Президент Володимир Зеленський відповів на обидві петиції щодо вимоги скасування примусової вакцинації населення, які набрали необхідні 25 тисяч підписів. Президент наголосив, що в українському законодавстві прописаний обов'язок громадян не лише піклуватися про своє здоров'я та здоров'я дітей, а й не шкодити здоров'ю інших громадян. Для цього у передбачених законодавством випадках українці повинні проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення від низки хвороб.

Однак Володимир Зеленський зауважив, що звернувся до уряду з проханням з'ясувати, чи були випадки використання прострочених вакцин, і в разі необхідності вжити відповідних заходів реагування. Та пояснив, що лише такі інциденти можуть нести небезпеку для суспільства та кожної людини.

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Новини про коронавірус у світі 30 грудня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 30 грудня у світі виявили понад 284 мільйона хворих на коронавірус та більш ніж 5,4 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 53 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія.

Кількість нових хворих на COVID-19 в Італії б'є рекорди: за добу понад 98 тисяч

Джерело: Associated Press

В Італії зареєстрували рекордну кількість нових хворих на коронавірус. Так, впродовж доби 29 грудня COVID-19 підхопили понад 98 тисяч італійців. Така кількість хворих на 25% перевищує показник за 28 грудня. Італія з початку тижня б'є рекорди за кількістю заражених.

Це не доцільно, – ВООЗ розкритикували країни, які скорочують самоізоляцію

Джерело: The Guardian

У Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країни з обережністю скорочувати період самоізоляції. Зокрема, там вважають, що наразі це робити "недоцільно", оскільки кількість випадків захворювання зростає по всьому світу через поширення штаму коронавірусу Омікрон.

Велика Британія другий день поспіль реєструє рекорд: понад 180 тисяч заражень коронавірусом

Джерело: The Guardian

У Великій Британії невтішна ситуація з коронавірусом. Другу добу поспіль там фіксують рекордну кількість нових заражень. Протягом 29 грудня у Сполученому Королівстві коронавірус підтвердили у 183 тисячі місцевих жителів. Найбільше хворих – в Англії.

"Цунамі" захворюваності: ВООЗ про одночасне поширення Дельти й Омікрону

Джерело: Дождь

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що одночасне поширення штамів коронавірусу Омікрон та Дельта може спричинити "цунамі" захворюваності у світі. Зокрема, очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус попередив, що високий ступінь передачі Омікрону посилює поширення штаму Дельта.

У Парижі маски зобов'язали носити навіть на вулиці: порушникам загрожує штраф

Джерело: Інтерфакс-Україна

Влада Парижу знову зобов'язала людей носити захисні маски на вулиці. Таке рішення пов'язане зі спалахом захворюваності через Омікрон. Обмеження вступає у дію 31 грудня. Про це 29 грудня заявила поліція Парижу. Префектура попередила про суворий контроль за носінням масок. Порушникам нового правила доведеться заплатити 135 євро.

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Дослідження коронавірусу

2 – 3 щеплення на рік: як ми будемо захищатись проти COVID-19

Джерело: The Guardian

Дослідження британської Агенції охорони здоров'я показало, що для захисту проти коронавірусної хвороби може знадобитися 2 або 3 щеплення щороку.

Як часто люди помирають від Омікрону: вчені розкрили нові дані

Джерело: The Telegraph

Смертність від Омікрону на 75% менша у порівнянні з минулими хвилями коронавірусу. Такі дані навели вчені Національного інституту інфекційних захворювань у ПАР та Університету Преторії.

Виявили перші випадки одночасного інфікування штамом Омікрон і Дельтою

Джерело: La Voz de Galicia

Коінфекція, або зараження вірусами однієї клітини, зокрема, Дельтою та Омікроном, виявили у жителів північних провінцій Іспанії. Подібні випадки можуть стати причиною ще більшої кількості мутацій.