Україна готова до другої хвилі епідемії COVID-19. На коронавірус захворіли футболісти "Карпат". У світі – новий рекорд випадків коронавірусної інфекції. Меркель не поїде на саміт G7 через пандемію. Італійцям вперше за три місяці дозволять подорожувати по країні. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 травня.

Новини про коронавірус в Україні 30 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

Станом на 30 травня в Україні на COVID-19 захворіли 23 204 людини. За останню добу зафіксовано 393 нові випадки інфікування коронавірусною інфекцією. 9 311 людей одужали після інфікування коронавірусом. Серед них – 377 осіб за попередню добу. За весь час зафіксовано 696 летальних випадків. За добу 29 травня померли 17 людей.

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Головне про поширення коронавірусу

Від початку епідемії коронавірусу в Україні інфекцію виявили у 4 475 медпрацівників , за добу 29 травня захворіли 64 медики.

, за добу 29 травня захворіли 64 медики. У Збройних силах України на COVID-19 наразі хворіють 107 людей. Троє пацієнтів померли, однак 111 військовим вдалося одужати.

Скільки людей захворіли на COVID-19 в областях

Чернівецька область – 3 306;

Київ – 2904 ;

Рівненська область – 1680;

Львівська область – 1619;

Київська область – 1556;

Івано-Франківська область – 1379;

Закарпатська область – 1171;

Тернопільська область – 1160;

Харківська область – 1025;

Вінницька область – 958;

Дніпропетровська область – 933;

Одеська область – 887;

Волинська область – 883;

Житомирська область – 699;

Кіровоградська область – 506;

Запорізька область – 440;

Хмельницька область – 432;

Черкаська область – 401;

Миколаївська область – 288;

Полтавська область – 268;

Херсонська область – 178;

Сумська область – 168;

Донецька область – 159;

Чернігівська область – 158;

Луганська область – 46.

Головні новини про коронавірус в Україні за 30 травня

Україна готова до другої хвилі епідемії

Україна готова до другої хвилі епідемії COVID-19 – впевненні в уряді, тому у разі її виникнення медична система зможе впоратись з великою кількістю хворих. Про готовність України заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що цього тижня Кабмін більш ніж на 100 збільшив кількість медзакладів першої черги, які у разі необхідності зможуть прийняти хворих. Крім того, уряд буде дотримуватися системи локальних карантинів.

Ситуація з коронавірусом у Києві

Впродовж 29 травня у Києві зареєстрували 55 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них – 7 медиків. Станом на 30 травня у Києві виявили 2 904 хворих на COVID-19.



За даними мера Віталія Кличка, до лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів. За добу 29 травня помер один пацієнт. Так, загальне число померлих від COVID-19 в Києві – 66.

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На Закарпатті таки послаблять карантин

В Україні з 22 травня почали другий етап послаблення карантинних обмежень. Почали усі регіони, за винятком 7 областей, серед яких була й Закарпатська. Втім вже з 1 червня найбільш західна область України таки послабить карантин.

Що дозволять у Закарпатській області з 1 червня:

регулярні й нерегулярні рейси міжміського, міжобласного та міжнародного значення;

проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше як 50 осіб;

проведення релігійних заходів, за умови участі не більше 1 однієї особи на 10 квадратних метрів площі;

роботу готелів;

роботу закладів фізкультури й спорту, спортивних залів, фітнес-центрів у групах не більше як 10 людей;

відвідування закладів освіти в групах не більше ніж 10 осіб.

Обсервацію скасували для учасників ЗНО з-за кордону

Тим, хто приїде в Україну складати ЗНО з-за кордону, не потрібно буде відбувати обсервацію або самоізоляцію. Це стосується і абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії.



Рекомендації для проведення ЗНО / Інфографіка 24 каналу

Інфікувались футболісти "Карпат"

У футболістів та персоналу львівських "Карпат" – позитивний тест на COVID-19. Гравці львів'ян розпущені по домівках і чекають повторного тестування на коронавірус. Матч з "Маріуполем" 31 травня не відбудеться.



За інформацією журналістів, COVID-19 виявили у трьох гравців "Карпат". Вірус в команду міг принести один із захисників, який важко переносить інфекцію.

Новини про коронавірус у світі за 30 травня

Загальна інформація про коронавірус у світі

Станом на 30 травня у світі зафіксовано 6 049 021 випадок інфікування COVID-19. Загальна кількість померлих від коронавірусної інфекції у світі складає 367 229 людей. Водночас одужали 2 673 085 осіб.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 1 793 530;

Бразилія – 468 338;

Росія – 396 575;

Іспанія – 285 644;

Велика Британія – 271 222.



Графік нових випадків коронавірусу та смертності у світі / Скриншот з www.worldometers.info

Головне про коронавірус у світі

Рекорд нових випадків COVID-19 у світі

За добу 29 травня у світі було зафіксовано рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом. Всього за 24 години підтвердили 125 тисяч 511 випадків захворювання.



Згідно з даними Worldometers, попереднім рекордом був переддень, коли у світі підтвердили 116 304 нових випадки COVID-19. Найбільшу кількість хворих виявили в Бразилії – 29 526. У США – 25 069, у Росії – 8 371.

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Меркель не поїде на саміт G7 через коронавірус

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не прийняла запрошення президента США Дональда Трампа відвідати саміт "Великої сімки" через пандемію коронавірусу. Президент США хоче провести зустріч вже у червні. Меркель подякувала Трампу за його запрошення на саміт G7 у Вашингтоні, проте відмовилась.

Протистояння США і ВООЗ

Трамп заявив, що в поширенні коронавірусу варто звинувачувати владу Китаю і Всесвітню організацію охорони здоров'я. Раніше глава Білого дому заявив, що розриває відносини з ВООЗ і припиняє фінансування організації.

Актуально Трамп оголосив, що США розривають взаємини з ВООЗ

Італійцям дозволять подорожувати по країні

Італія готується до пом'якшення коронавірусних обмежень. З 3 червня італійці зможуть вільно подорожувати з одного регіону в інший. Майже по всій країні кількість нових випадків зменшується. Протягом майже трьох місяців подорож по Італії дозволялася тільки за крайньої потреби.

Дослідження коронавірусу

Новий ефективний препарат

Дослідження показало, що 90% дорослих з важкою формою коронавірусу, які отримували лікування препаратом від дитячої аутоімунної хвороби, почали відновлюватися протягом двох тижнів. Препарат Руксолітиніб продемонстрував свою ефективність.



Руксолітиніб показав хороший результат / Фото unsplash.com

Руксолітиніб використовується для лікування гемофагоцитарного лімфогістіоцитозу – важкого системного запального синдрому у дітей, який може бути фатальним.