Коронавірус може стати для світової економіки небезпечнішим, ніж криза у 2008 році, – Moody's

Рейтингове агентство Moody's вважає, що китайський коронавірус може мати для світової економіки серйозніші наслідки, ніж фінансова криза 2008-2010 років.

Аналітики авторитетного агентства вважають, що, на відміну від кризи, яку окремі експерти передбачали заздалегідь, епідемія вірусу стала несподіванкою для усіх. Це вже негативно вплинуло на деякі важливі індикатори майбутнього розвитку економіки. Про це мовиться у новому дослідженні, опублікованому на сайті Moody's.

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Фахівці стверджують, що на відміну від обвалу на американському іпотечному ринку, на початку 2020 року ніхто не передбачав появи потенційно спустошливої ​​пандемії.

Державні діячі у галузі охорони здоров'я та економіки можуть бути обмежені у своїх можливостях протистояти або стримувати пандемію, що схожа на іспанський грип у 1918 році.

Крім непередбачуваності, швидкості поширення по світу, аналітики Moody`s вже зафіксували тривожні сигнали негативного впливу епідемії на ціни на промислові метали (мідь, нікель, цинк, алюміній).

На думку експертів, прогнозоване раніше зростання світового ВВП на 3,3% у 2020 році є сумнівним.

Що відомо про глобальну фінансову кризу 2007-2008 роківФінансова криза 2007-2008 років почалася з іпотечної кризи у США, банкрутства банків і падіння цін на акції, проклавши шлях світовій економічній кризі (іноді її називають "великою рецесією").



15 вересня 2008 року Lehman Brothers – найбільший інвестиційний банк США оголосив про банкрутство. Із боргом у понад 600 мільярдів доларів банк запустив маховик наймасштабнішої фінансової кризи з часів Великої депресії. Вона швидко розрослася до світових масштабів і потягнула на дно решту великих банків, а разом з ними і біржові індекси.



А почалось усе з іпотечної кризи у США. Банкіри видавали кредити на житло навіть людям із низькими доходами. З'ясувалось, платити за боргами змогли далеко не всі. У підсумку, бульбашка на ринку нерухомості луснула.

Як коронавірус може вплинути на економіку України

Про потенційний вплив смертельного вірусу розповів міністр економіки Тимофій Милованов.

За його словами, спалах китайського коронавірусу не матиме суттєвого впливу на економічну ситуацію в Україні. Постраждати можуть лише туроператори, адже їм доведеться евакуйовувати своїх клієнтів з Китаю.

Міністр зазначив, що в Україні зовнішній туризм є незначним. Він становить приблизно 2% від ВВП. Він також додав, що спалах вірусу не має вплинути на товарообіг.

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