Син, батько, патріот, воїн: у Коростені попрощались з військовим Сергієм Коробцовим

У Житомирській області попрощались із загиблим на Донбасі військовим Сергієм Коробцовим. Провести в останню дорогу 22-річного героя прийшли тисячі людей: рідні, близькі, друзі, побратими та місцеві жителі.

Сергій Коробцов служив у 2-му розвідувальному взводі розвідувальної роти 58 окремої механізованої бригади імені Гетьмана Івана Виговського. Полеглого солдата поховали в селі Ушомир Коростенського району.

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Коростень не втрачав воїнів понад 4 роки

У повідомленні Коростенської міськради мовиться, що 4,5 роки серед військових-коростенців, що служать на Донбасі, не було загиблих, поки 6 травня ворожа куля не обірвала життя солдата Коробцова.

Такого молодого, але вже Чоловіка з великої літери. За свої неповні 23 роки Сергій Коробцов зробив більше, ніж інші люди за все своє життя. Не встиг лише виростити сина та огорнути своєю любов'ю батьків,

– зазначили у міській раді.

Усі, хто прийшов попрощатись з Сергієм, віддали шану його мужності, героїзму та відданості Україні.

Дивіться відео з прощання з Сергієм Коробцовим:

Дивіться фото з прощання з військовим / Фото Коростенської міської ради:

Що відомо про загибель Сергія Коробцова