З Коростеня до Франції виїхали 100 українських дітей
16 березня 2022 , 10:19
Через війну і постійні обстріли цивільних сотні тисяч українців були змушені тимчасово покинути свої домівки. 16 березня з Коростеня виїхали 100 дітей.
З міста на Житомирщині діти попрямували автобусами до Франції. Про це повідомив міський голова Коростеня Володимир Москаленко.
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Мер Коростеня розповів, що на кордоні з Польщею діток пересадять в інші автобуси. Транспорт, який довезе їх до кордону, натомість завантажить гуманітарну допомогу і повернеться назад у місто.
За словами Москаленка, цю гуманітарну допомогу зібрали для військових та жителів громади Коростеня небайдужі французи.
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