ЗСУ переходять на корпусну систему: у чому особливість і чому рішення не ухвалили швидше

Сили оборони України переходять на корпусну систему. Корпуси передбачають об'єднання кількох бригад під єдиним командуванням, аби була змога краще координувати дії військовослужбовців на великих ділянках фронту.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері 24 Каналу зазначив, що у випадку створення корпусів з'являється дуже велика кількість номенклатури зброї, яку доводиться освоювати штабу корпуса.

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Що потрібно для створення копуса?

Корпус, як пояснив Тимочко, складається із піхотних, стрілецьких, танкових, артилерійських, ракетних бригад, полків ППО та розвідки. Командир, який має управляти цим корпусом, повинен розуміти й знати не тільки тактико-технічні характеристики зброї, а й вміти управляти всіма цими військовими з'єднаннями в межах корпуса.

Військовослужбовці мають мати серйозні навички, вміти взаємодіяти в межах величезних підрозділів, бо корпус – це орієнтовно 20 тисяч осіб, це один величезний автономний організм,

– озвучив Тимочко.

З його слів, необхідно мати підготовлених навчених офіцерів, які повинні разом з сержантами вміти взаємодіяти, розумітися в озброєнні, володіти навичками управління підрозділами в межах цілого корпусу, суміжних бригад, щоб розуміти як вибудовувати логістику.

Сержантський склад, як пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ, має бути абсолютно підготовленим, щоб він міг стати автономним і переміщуватися в межах всіх підрозділів корпусу.

"Тобто сержант, командир відділення чи головний сержант роти має бути готовим сьогодні перебувати у піхотному чи стрілецькому батальйоні, а завтра на цій посаді в батареї артилерійської роти. Це все я кажу, що має бути в теорії, уявіть, скільки всього повинно відбуватися на практиці", – зауважив Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ зазначив, що в майбутньому в Україні буде декілька десятків таких корпусів. Війна та її виклики потребують внутрішньої реформи. Він наголосив, що має бути не тільки матеріальна база, а й кадрова, до того ж і адаптована навчальна система, аби була змога готувати ці кадри.

Зазначимо, що військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі та льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що корпусна система у ЗСУ дозволить краще керувати військами. Корпус закриває умовний квадрат 50 кілометрів по ширині та 50 по глибині. Тоді командир корпусу виконує оборонні завдання на всю глибину. До одного корпусу входить від 5 до 7 бригад.