Кортеж кандидата у віцепрезиденти США потрапив у ДТП: є постраждалі

Автомобілі з кортежу кандидата у віцепрезиденти США потрапили в аварію під час його поїздки на передвиборчий мітинг у Мілуокі. ДТП сталася в понеділок, 2 вересня.

Йдеться про кортеж Тіма Волза – кандидата у віцепрезиденти США від Демократичної партії. Уже відомо, що є постраждалі.

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Кортеж Тіма Волза потрапив у ДТП

Автомобілі з кортежу губернатора Міннесоти Тіма Волза, розбилися в понеділок, коли кандидат у віцепрезиденти США прямував на передвиборчу кампанію в Мілуокі.

За словами репортера, який подорожував з політиком, у співробітника в мікроавтобусі, який перевозив представників преси, була зламана рука після того, як транспортний засіб "сильно відкинуло вперед" під час зіткнення автомобілів.

Видання пише, що авто Волза не потрапило в ДТП. Тож він продовжив рух до місця запланованої події.

Також ЗМІ повідомляли, що інші репортери, які подорожували з губернатором, отримали подряпини та синці. Окрім того, були побоювання, що в одного можливий струс мозку. Причина ДТП поки невідома.