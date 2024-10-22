Зеленський анонсував повний аудит пенсій посадовців після скандалів із МСЕК

Президент Зеленський у вівторок, 22 жовтня, провів засідання РНБО щодо отримання фальшивих інвалідностей посадовими особами державних органів. За результатами обговорень було вирішено провести повний аудит пенсій та інших нарахувань усім чиновникам, які "організували" собі інвалідності.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців. Він також натякнув на кадрові зміни в центральних органах влади.

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"Повинна бути персональна відповідальність"

Зеленський заявив, що "треба окремо пройтися по всіх горизонталях місцевої влади".

Повинна бути персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – у вертикалі контролю за МСЕК,

– заявив він.

Тому й було прийнято рішення РНБО про повний аудит пенсій та інших нарахувань недобросовісним посадовцям.

Президент також повідомив, що на засіданні виступив голова Служби безпеки України Малюк та міністр внутрішніх справ Клименко щодо перевірок і розслідувань, які вже тривають.

"Були, на жаль, дуже непереконливі доповіді міністра охорони здоров'я України та міністра соціальної політики України", – додав Зеленський.

Нагадаємо, що уже відомо про сотні необґрунтовано наданих інвалідностей прокурорам, митникам, податківцям, працівникам Пенсійного фонду та місцевих адміністрацій. На тлі низки скандалів щодо цього президент оголосив, що з 31 грудня МСЕК буде ліквідована.