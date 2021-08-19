Корупція не може бути основною причиною відмови у вступі до НАТО, – Зеленський

Володимир Зеленський висловився про ймовірне членство України у НАТО. Він наголосив, що відсутність корупції не може бути ключовим критерієм у питанні вступу.

Про це глава держави заявив у розмові з журналістами із країн "Нормандської четвірки" та США. Переклад українською мовою оприлюднили на сайті ОП.

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Зеленський підкреслив, що жодній із країн світу не вдалося повністю побороти корупцію. Тож, як вважає політик, це не має бути основною перешкодою на шляху до вступу України в Альянс.

Звинувачувати Україну в корупції легко. Але будьмо чесними: жодна країна не є повністю вільною від корупції, корумпованих чиновників чи олігархів,

– зазначив він.

Й додав, що Україні вдалося протягом останніх кількох років побудувати потужну антикорупційну інфраструктуру. Вона, за його словами, немає аналогів у Європі чи, можливо, й у всьому світі. Зеленський уточнив, що в Україні вже функціонує низка незалежних антикорупційних органів. Мовиться, зокрема, про НАБУ та Вищий антикорупційний суд.

"Україна має статус майже члена ЄС та майже члена НАТО. Країна вже живе за європейськими стандартами. А військові командні центри відповідають вимогам НАТО", – запевнив глава держави.

Негативний сигнал іншим країнам

Водночас те, що Україна досі не отримала запрошення до НАТО, на думку Зеленського, транслює негативний сигнал іншим країнам-кандидатам. Мовляв, це показує їм, що шлях до Альянсу є надзвичайно складним. "Це натомість створює вакуум, який Росія із задоволенням заповнює", – зауважив президент.