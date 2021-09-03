Корупція на розмитненні: викрили митницю, де занижували ставку на авто

Працівників митних постів на Рівненщині викрили на корупційній схемі. Разом з "підприємцями" вони занижували вартість розмитнення авто, чим завдавали збитки державі.

Корупцію виявили на митних постах "Рівне" та "Дубно" Поліської митниці. Загалом вони завдали збитки на 15 мільйонів гривень.

До теми Обшуки в Полтавській міськраді: депутата та посадовця викрили на хабарі в 5 тисяч доларів

Як занижували ставки розмитнення авто

Як розповідають у СБУ, схема була доволі простою. Представники комерційних структур подавали до митних органів документи, що містили недостовірні відомості про дати виробництва та першої реєстрації автомобілів.

Це дозволяло зловмисникам зменшувати коефіцієнт акцизного збору в 40 і більше разів, а відповідно і суттєво занижувати ПДВ.



Підприємці занижували ціну авто, митники – не перевіряли

Таким чином збитки бюджету при розмитненні лише одного вантажного автомобіля становили від 50 до 700 тисяч гривень. Усе це – через зловживання службовим становищем з боку митників: вони не в повному обсязі перевіряли достовірність поданих документів.

За 2018 – 2020 роки за цією схемою оформили понад 300 вантажних автомобілів. За попередніми даними, така діяльність митників завдала державі збитків на понад 15 мільйонів гривень.



Докази причетності митників знайшли на їхніх робочих місцях

Під час проведення обшуків у службових приміщеннях Поліської митниці правоохоронці виявили та вилучили оргтехніку та документацію із доказами.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 – зловживання службовим становищем. Встановлюється причетність інших посадовців митних постів та брокерів.