Полковника служби судової охорони Львівщини викрили на хабарі, – Нацполіція

У Львівській області затримали високопосадовця служби судової охорони. Він вимагав хабар у кілька тисяч доларів за допомогу з працевлаштуванням.

Посадовець пообіцяв знайомому допомогти з робочим місцем в одному з підрозділів поліції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію та Державне бюро розслідувань.

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Полковника спіймали на хабарництві: деталі справи

За даними Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, підозрюваний не зміг виконати обіцянку щодо працевлаштування, тому запропонував працювати у своєму відомстві.

За таку послугу затриманий вимагав 4 тисячі доларів США. Передачу грошей полковник організував через посередника. Обох затримали під час отримання частини неправомірної вигоди – 3 тисяч доларів.

Високопосадовця викрили на хабарництві / Фото Нацполіції

Фігурантам вже повідомлено про підозру за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою ККУ. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, у квітні ДБР викрило офіцера Міноборони, який організував схему незаконного бронювання військовозобов'язаних. За це він отримував від 8 до 10 тисяч доларів США. Схемою могли скористатися щонайменше 50 осіб. До її реалізації, ймовірно, були залучені представники правоохоронних органів.