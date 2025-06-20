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24 Канал Новини України Полковника служби судової охорони Львівщини викрили на хабарі, – Нацполіція
20 червня, 13:43
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Полковника служби судової охорони Львівщини викрили на хабарі, – Нацполіція

Дарія Черниш
Основні тези
  • У Львівській області затримали полковника служби судової охорони за вимагання хабаря у 4 тисячі доларів за допомогу з працевлаштуванням.
  • Полковник та посередник були затримані під час отримання частини неправомірної вигоди, їм загрожує до 10 років позбавлення волі, слідство триває.

У Львівській області затримали високопосадовця служби судової охорони. Він вимагав хабар у кілька тисяч доларів за допомогу з працевлаштуванням.

Посадовець пообіцяв знайомому допомогти з робочим місцем в одному з підрозділів поліції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію та Державне бюро розслідувань.

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За даними Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, підозрюваний не зміг виконати обіцянку щодо працевлаштування, тому запропонував працювати у своєму відомстві.

За таку послугу затриманий вимагав 4 тисячі доларів США. Передачу грошей полковник організував через посередника. Обох затримали під час отримання частини неправомірної вигоди – 3 тисяч доларів. 

Високопосадовця викрили на хабарництві / Фото Нацполіції

Фігурантам вже повідомлено про підозру за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою ККУ. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, у квітні ДБР викрило офіцера Міноборони, який організував схему незаконного бронювання військовозобов'язаних. За це він отримував від 8 до 10 тисяч доларів США. Схемою могли скористатися щонайменше 50 осіб. До її реалізації, ймовірно, були залучені представники правоохоронних органів.