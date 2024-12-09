Корупція на Львівщині: судді вимагали мільйон доларів за "потрібні рішення" у справах

У Львівській області на отриманні неправомірної вигоди від представника приватної компанії розміром 1 мільйона доларів США викрили чинного та колишнього голів господарського суду. Вони обіцяли ухвалювати "потрібні рішення".

Це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікації НАБУ та САП.

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Львівських суддів викрили на вимаганні хабаря

Згідно з оприлюдненою інформацією, йдеться, зокрема, про чинного та колишнього голів Господарського суду Львівської області, які вимагали від представника приватної компанії неправомірну вигоду у розмірі 1 мільйона американських доларів.

За це обіцяли забезпечити ухвалення "потрібних" рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача,

– йдеться у повідомленні.

Під час слідства детективи та прокурори задокументували передачу частини неправомірної вигоди у сумі 75 тисяч доларів США. Наразі їм повідомили про підозру за статтями про вчинення кримінального правопорушення групою осіб та вимагання неправомірної вигоди за здійснення впливу.

Зверніть увагу! Згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, нещодавно САП повідомила, що колишній міністр оборони причетний до розкрадання коштів Укрспецекспорту. Його та ще одного експосадовця обвинувачують у заволодінні коштами компанії на суму понад 23,9 мільйона доларів США.