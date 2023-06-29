Корупція в Тернопільських ОВА та облраді: під варту взяли ще одного підозрюваного

Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід третьому учаснику корупції в Тернопільській облраді та ОВА. Так, судова інстанція відправила заступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Гайдука під варту.

Варто зазначити, що у суді не вказували прізвище напряму, проте, за інформацією 24 Каналу, мовиться саме про Гайдука. Крім цього, чоловікові також обрали й альтернативу перебування під вартою у вигляді грошової застави.

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Суд обрав запобіжку ще одному підозрюваному у корупції

Вищий антикорупційний суд постановив, що чоловік може уникнути варти, якщо внесе грошову заставу сумою 805 200 гривень впродовж 60 днів. Попри це, чоловік все одно муситиме виконувати обов'язків, які на нього покладе суд, у разі внесення цієї суми.

Якщо підозрюваний внесе грошову заставу, він муситиме виконувати такі вимоги:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

не залишати межі Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

У ВАКСі нагадали, що чоловіка підозрюють у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. За це йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Сам строк дії запобіжного заходу буде тривати до 28 серпня.

Що відомо про корупцію в Тернопільській ОВА та облраді