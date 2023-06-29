Корупція в Тернопільських ОВА та облраді: під варту взяли ще одного підозрюваного
Джерело:ВАКС
Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід третьому учаснику корупції в Тернопільській облраді та ОВА. Так, судова інстанція відправила заступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Гайдука під варту.
Варто зазначити, що у суді не вказували прізвище напряму, проте, за інформацією 24 Каналу, мовиться саме про Гайдука. Крім цього, чоловікові також обрали й альтернативу перебування під вартою у вигляді грошової застави.
Дивіться також Прокурори просили заставу у 13 мільйонів: голові Тернопільської облради Головку обрали запобіжку
Суд обрав запобіжку ще одному підозрюваному у корупції
Вищий антикорупційний суд постановив, що чоловік може уникнути варти, якщо внесе грошову заставу сумою 805 200 гривень впродовж 60 днів. Попри це, чоловік все одно муситиме виконувати обов'язків, які на нього покладе суд, у разі внесення цієї суми.
Якщо підозрюваний внесе грошову заставу, він муситиме виконувати такі вимоги:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
- не залишати межі Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;
- носити електронний засіб контролю.
У ВАКСі нагадали, що чоловіка підозрюють у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. За це йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Сам строк дії запобіжного заходу буде тривати до 28 серпня.
Що відомо про корупцію в Тернопільській ОВА та облраді
- НАБУ та САП 26 червня затримали голову Тернопільської облради з партії ВО "Свобода" Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської ОВА Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука. Чиновників викрили прямо під час вимагання хабаря.
- Згодом ВАКС обрав запобіжний захід першому заступнику глави Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку. Його взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі понад 805 тисяч гривень.
- Далі суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської облради Михайлу Головку. Його також взяли під варту на два місяці, однак з правом внесення застави у розмірі 805 тисяч гривень.
- Прокурори наполягали на тому, аби Головку обрали заставу у розмірі 13 мільйонів гривень. Однак адвокат Головка вважає, що така вимога була "нонсенсом", оскільки в обвинувачуваного "четверо дітей, дружина, що не працює".