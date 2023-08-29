На Київщині голова ВЛК "списала" півсотні ухилянтів: подробиці корупційної схеми
Джерело:СБУ
Очільниця позаштатної ВЛК при ТЦК та СП допомагала військовозобов'язаним чоловікам ухилятися від мобілізації. Її послуги коштували від 6 000 до 10 000 доларів, в залежності від віку ухилянтів та наявних проблем зі здоров’ям.
Голова позаштатної військово-лікарської комісії одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Київській області отримала повідомлення про підозру. За внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон вона може сісти максимум на 9 років.
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Яку схему створили на Київщині
Голова ВЛК продавала ухилянтам підроблені довідки про непридатність до служби в лавах ЗСУ з відповідним виключенням з військового обліку. Підозрювана ставила на всіх таких паперах свій підпис та завіряла їх печаткою. Вона навіть не вимагала від клієнтів проходити військово-лікарську комісію.
У цій схемі вона брала участь не сама. Було задіяно щонайменше 5 осіб. Так, колишній військкоматівець та його син шукали клієнтів. Чим старше був ухилянт, тим дешевше йому обходилася підробка паперів. Загалом їхніми послугами скористалися понад 50 ухилянтів. Вони хотіли втекти за кордон.
Кадри з місця затримання на Київщині / Фото СБУ
Схожий випадок на Чернігівщині
У Чернігівській області голова одного з центрів надання адміністративних послуг допомагала чоловікам перетинати держкордон у незаконний спосіб. За свої послуги вона брала від 2 500 гривень. До схеми вона залучила 3 спільників. Один з них – це представник кримінального світу, що перебуває за кордоном. Він був координатором.
Очільниця ЦНАПу теж продавала ухилянтам підроблені довідки. Вона змогла заробити майже 4 мільйони гривень. Підозрювана особисто допомагала змінити адресу реєстрації клієнтам з інших областей, щоб поставити їх на облік у місцевому військкоматі, а потім "списати".
Кадри з місця подій на Чернігівщині / Фото СБУ
Інші випадки хабарництва у військкоматах
- У Києві голова ВЛК разом із підлеглими продавав ухилянтам пакети фейкових документів за 10 000 доларів. За допомогою цих паперів військовозобов'язані чоловіки незаконно перетинали держкордон.
- Раніше українські спецслужби викрили 4 працівників ТЦК та СП на Київщині, Харківщини та Одещині. Всі затримані особи продавали ухилянтам медичні довідки.
- Нагадаємо, заступник начальника Одеського ТЦК незаконно збагатився на 14 000 000 гривень. Мовиться про Дениса Галушка, близькі родичі якого раптово придбали автівки та нерухомість.