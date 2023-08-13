Це лише перші ластівки, – нардеп заінтригував "чистками" після звільнення очільників ТЦК

Засідання РНБО, на якому ухвалили рішення про звільнення очільників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки стане поштовхом до "чисток" серед посадовців у військових підрозділах. Прикро, що перевірки розпочинають лише зараз, тоді як підстави для цього були й раніше.

Про це 24 Каналу сказав народний депутат Федір Веніславський. Він наголосив, що у правоохоронних органів з перших днів війни є численні звернення щодо протиправних, відверто злочинних дій представників військового командування.

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"Проте лише після того, як президент особисто наголосив на проблемі та відбулося відповідне засідання РНБО, всі правоохоронні органи почали реагувати на корупцію та зловживання у сфері мобілізації. Але, чому це не проводилося протягом усього періоду війни – велике питання", – мовив депутат.

Керівники ТЦК – відповідальні

Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки – це суто військова організація. Керівники центрів – військові офіцери, що мають звання підполковників та полковників, та фактично командують військовими підрозділами.

"Відповідно, з точки зору всіх військових статутів, вони несуть персональну відповідальність за будь-які протиправні дії у межах підпорядкованих їм підрозділів. Тобто територіальний центр – військова частина, і відповідає за неї безпосередньо командир", – наголосив Веніславський.

Ревізії лише починаються

Ревізія кадрового складу, дій, бездіяльності або зловживань керівників і посадових осіб територіальних центрів найближчим часом буде предметом уваги правоохоронних органів.

"Я переконаний, що це лише перші ластівки. Керівники ТЦК не мали монополії на ухвалення тих рішень, які призвели до загрози національній безпеці та, сподіваюсь, що найближчим часом ми побачимо очищення комісій від корумпованих посадовців", – додав політик.

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Є ким замінити

Сьогодні в Україні є бойові офіцери, командири, які зазнали поранення під час бойових дій і за станом здоров'я не можуть продовжувати стройову військову службу. Вони мають професійну підготовку, щоб командувати військовим підрозділом під час війни. Цей досвід вони могли б застосувати для керівництва ТЦК, замінивши корумпованих очільників.

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