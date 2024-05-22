Не містять фактів: у Львівському ОТЦК відреагували на дописи про нібито корупцію у ТЦК
Джерело:Львівський обласний ТЦК
У Львівському обласному ТЦК відреагували на дискусії щодо протиправних корупційних дій у військкоматах. Там зазначити, що всі ці дописи не мають фактів, проте рясніють маніпуляціями та узагальненнями.
У ТЦК закликали не довіряти повідомленням з телеграм-каналів, які не мають фактів. Водночас там розповіли, як громадянин може повідомити про корупцію, якщо все ж став її очевидцем.
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Звернення ТЦК
Львівський ТЦК наголошує, що пости чи відеозвернення про корупції у ТЦК є інструментом недобросовісних блогерів чи ЗМІ.
Їх створюють для підняття власного рейтингу через підсилену увагу громадян до відповідної теми або відвертого очорнення репутації ТЦК. У час, коли країну знесилює війна з російськими окупантами, відповідні дії підривають обороноздатність і послаблюють бойовий дух населення,
– наголосили там.
Пресслужба структури нагадує, що інформаційна гігієна під час воєнного стану необхідна для ефективного протистояння ворогу. ТЦК закликає громадян критично сприймати інформацію з соцмереж та не довіряти анонімним телеграм-каналам, які тиснуть на емоції.
Також військові закликають не озвучувати здогадки і чутки про протиправні дії працівників ТЦК, адже це деморалізує українців – а це допомагає ворогу.
Як повідомити про корупцію
Як зазначають у Львівському ОТЦК, про відомі факти корупційних, пов’язаних з корупцією, або будь-яких інших правопорушень військовослужбовців чи держслужбовців ТЦК можна повідомити кількома способами:
- Через спеціальну телефонну лінію Міноборони за номером +38 044 271 39 86.
- Через на електронну пошту Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони – dzvk_mou@post.mil.gov.ua.
- На офіційному вебсайті відомства у рубриці "Не будь байдужим – повідом про корупцію".
- За допомогою листа поштою з поміткою "Про корупцію". Адреса: проспект Повітряних сил, 6, Київ-168, 03168 або скринька "Для кореспонденції" на бюро перепусток Міністерства оборони України.
Проте службовці зазначають, що не варто самому провокувати працівників ТЦК до корупційних дій. За це в Україні передбачена кримінальна відповідальність.
Інциденти з ТЦК
- В Одесі працівники ТЦК застосували силу до пасажира маршрутки. На кадрах видно, як люди в уніформі витягують чоловіка з автобуса. У керівництві засудили дії своїх підлеглих та зазначили, що притягнули причетних до дисциплінарної відповідальності.
- У ТЦК Кривого Рогу помер чоловік. Прокурори розпочали кримінальне провадження щодо цього інциденту. Слідство має встановити, чи не стала смерть військовозобов'язаного наслідком перевищень повноважень працівниками ТЦК.