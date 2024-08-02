Аби змусити давати хабарі: на Тернопільщині працівники ТЦК викрадали й били чоловіків

У Тернопільській області оголосили підозри працівникам одного з районних ТЦК та СП. Вони нагородили корупційні схеми уникнення мобілізації.

Щоб змусити військовозобов'язаних платити, підозрювані навіть вдавалися до погроз, побиття та викрадення. У місяць "заробляли" від 100 до 150 тисяч доларів.

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Працівники ТЦК організували корупційну схему

У поліції повідомили, що 5 підозрюваних чітко розподілили між собою ролі, налагодивши корупційні схеми уникнення мобілізації.

Аби змусити військовозобовʼязаних платити, вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей,

– наголосили правоохоронці.

У ході слідства зібрали нові докази їхньої протиправної діяльності, вчинені у складі організованої злочинної групи. Корупційну схему організував керівник місцевого ТЦК. Він залучив ще 4 осіб. Троє з них – працівники центру комплектування, ще один – колишній військовослужбовець.

Члени ОЗГ вимагали й отримували хабарі за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов'язаними. Як-от непроходження ВЛК, оновлення даних, отримання відстрочки від проходження служби.

У місяць "заробітки" становили від 100 до 150 тисяч доларів. Отримані гроші організатор і помічники ділили між собою: розмір "зарплати" залежав від виконаних завдань.

До речі, у поліції нагадали, що очільнику корупційної схеми оголосили про підозру під час наради з керівниками ТЦК та СП, яка проходила у Тернопільській ОВА.

Нові деталі справи

Спочатку, 24 липня, після оголошення підозри суд обрав фігурантам запобіжні заходи з правом внесення застави у 242 тисячі гривень. Вони скористалися цією можливістю. Втім, у ході досудового розслідування правоохоронці встановили нові деталі у цій справі.

За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області, наразі відомо про 6 людей, які, відповідно до закону, не підлягали мобілізації. Однак, підозрювані їм також погрожували та залякували, вимагаючи кошти.

Поліція звертається до громадян, хто потерпів від цих осіб, звертайтеся до ГУНП або до територіальних підрозділів поліції за місцем проживання, щоб ми могли встановити об'єктивну кількість потерпілих. Я впевнений, що їх буде набагато більше,

— заявив Андрій Ткачик.

Працівники ТЦК організували корупційну схему / Фото поліції

Викрадали й били людей

Серед потерпілих – житель Чортківського району. Чоловік не підлягав призову на військову службу під час мобілізації, адже є батьком 4 дітей, троє з яких неповнолітні. Розповів, що вночі до його будинку увірвалися люди у формі, почали завдавати ударів ногами по тілу. Опісля витягнули з приміщення та вивезли у невідомому напрямку.

Я сперечався і казав, що права мене забирати вони не мають, бо у мене четверо дітей. Знову почали бити, копали ногами. Наступного дня мене відвезли на автобусну зупинку. З'ясувалося, що за мене заплатили викуп. Гроші зібрали родичі та заплатили за мене 30 тисяч гривень,

– розповів потерпілий.

У поліції повідомили, що після поїздки з працівниками ТЦК у чоловіка діагностували переломи ребер та інші тілесні ушкодження.

В обласному ТЦК запевнили, що всіляко сприятимуть і допомагатимуть правоохоронцям викривати працівників, які дискредитують звання військових.

Організатору та 4 спільникам слідчі поліції оголосили підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями:

"Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди",

"Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у великому розмірі",

"Незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, вчинене з корисливих мотивів організованою групою",

"Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження".

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідчі звернулися з клопотанням про тримання під вартою без права внесення застави.