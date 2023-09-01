Данілов розповів, чи вплинули на мобілізацію випадки корупції у військкоматах

В Україні продовжили мобілізацію до 15 листопада. Секретар РНБО відповів, чи вплинула на ситуацію корупція у ТЦК та СП.

Олексій Данілов наголосив, що тих планів, які надавали військові, дотримуються. Зараз мобілізують стільки, "скільки потрібно".

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Кожні 2 місяці реалізується новий план щодо мобілізації

Кожного дня зранку, коли я відправляюся на роботу, бачу чергу в одному з центрів набору до армії, що розташований поруч. У нас немає такого, що це якийсь процес [мобілізації], про який треба аж так голосно всім розповідати. Чи є якісь проблеми? Ну, так, звичайно, є, як у будь-якої справи. Але це не є максимально критичним,

– підкреслив посадовець.

Також секретар РНБО заявив, що кожні два місяці реалізується новий затверджений план щодо мобілізації. Військові звертаються, аби провести відповідні процедури через засідання Радбезу для того, щоб процес тривав. Данілов наголосив, що потреби в один момент набирати 300 тисяч людей до армії немає.

Окрім того, зазначив, що випадки викриття військкомів на хабарництві не вплинули на кількість мобілізованих.

"Інша справа, що Росія постійно розповідає, що у нас тут і старих, і сліпих, і глухих, — всіх забирають в армію. Це ж їхня справа — розповідати. Але я можу сказати, що у нас не поодинокі випадки, коли люди отримали поранення, коли люди втратили ті чи інші частини свого тіла, ідуть на фронт, ідуть далі служити", – додав посадовець.

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