Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю "Укрінформу".

Якою має бути боротьба з корупцією?

Коментуючи роботу групи "Прозорість і підзвітність", Кім зазначив, що вона вже запобігла значній кількості правопорушень і працює у тісній взаємодії з правоохоронними органами. За його словами, правоохоронцям також варто фіксувати у звітах факти запобігання порушенням – а не лише розкриті справи.

Маємо працювати за схемою: не знайти і покарати, а допомогти і запобігти. На мою думку, неправильно, якщо ти бачиш, що щось робиться не так, дозволяєш завдавати державі збитків, а тоді навздогін порушуєш справу. До того ж в’язницею це закінчується далеко не завжди,

– зауважує він.

Очільник Миколаївської ОВА вкрай негативно ставиться до чиновників з регіону, які стали фігурантами корупційних справ.

Кім наголосив, що серед фігурантів справ є ті, хто припустився помилок через некомпетентність, і ті, хто діяв свідомо. При цьому він підкреслив: поділу на "своїх" і "чужих" для нього не існує. За його словами, навіть ті, хто під час повномасштабного вторгнення проявив себе героїчно, не мають права працювати поза межами закону – і повинні відповідати за свої вчинки нарівні з усіма.