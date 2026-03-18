Якою має бути боротьба з корупцією?
Маємо працювати за схемою: не знайти і покарати, а допомогти і запобігти. На мою думку, неправильно, якщо ти бачиш, що щось робиться не так, дозволяєш завдавати державі збитків, а тоді навздогін порушуєш справу. До того ж в’язницею це закінчується далеко не завжди,
– зауважує він.
Очільник Миколаївської ОВА вкрай негативно ставиться до чиновників з регіону, які стали фігурантами корупційних справ.
Кім наголосив, що серед фігурантів справ є ті, хто припустився помилок через некомпетентність, і ті, хто діяв свідомо. При цьому він підкреслив: поділу на "своїх" і "чужих" для нього не існує. За його словами, навіть ті, хто під час повномасштабного вторгнення проявив себе героїчно, не мають права працювати поза межами закону – і повинні відповідати за свої вчинки нарівні з усіма.