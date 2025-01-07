У нас Коломойський сидить, – Зеленський відповів на питання про корупцію в Україні

Президент Володимир Зеленський розповів, чи є зараз корупція в Україні. Він також згадав про те, як держава бореться з впливом олігархів.

За словами Зеленського, однією з проблем боротьби з корупцією є складна антикорупційна система, яка складається з багатьох елементів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю українського президента американському подкастеру Лексу Фрідману.

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Яка ситуація з корупцією в Україні

Зеленський заявив, що українська антикорупційна система найскладніша в усій Європі. Її зміна є однією з вимог на шляху до членства України в ЄС.

Президент запевняє, що за його каденції проголосували за майже всі закони та антикорупційні реформи. Окрім цього, за словами українського лідера, наразі антикорупційні органи працюють згідно із запитом.

Зеленський визнає, що існують недосконалості та корупція в побуті. Проте зазначає, що інституційно ці проблеми можна подолати через деякий час. Він навів приклад судової системи та заявив, що Україна провела судову реформу, яку вимагали ЄС та Сполучені Штати на 99%.

Сказати, що в нас немає корупції – це збрехати. Просто ми відкрито про це говоримо. Ми з цим реально боремось. У нас сидить в тюрмі найвпливовіший олігарх до мене (до каденції Зеленського – 24 Канал) за роки незалежності. І ніхто не зміг із ним нічого зробити. Ні США не змогли із ним нічого зробити, ні Європа,

– каже Зеленський, маючи на увазі олігарха Ігоря Коломойського.

Він також додав, що у Сполучених Штатах проголосували за надання Україні 177 мільярдів доларів. Проте половини цих грошей держава не отримала.

Зеленський заявив, що у більшості випадків Україні надавали не гроші, а зброю. Він також заперечив продаж наданої зброї за кордон та зазначив, що на війні усі намагаються заробити. Водночас запевнив, що коли знаходили когось, хто намагався заробити, то "били по руках".