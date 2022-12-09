Юрист назвав структури та сфери в Україні, які досі залишаються найбільш корумпованими

В усіх сферах, де є влада, повноваження та великі гроші, зустрічається корупція. Однак за останні 6 років в Україні вибудували потужну антикорупційну інфраструктуру, яка бореться проти хабарників.

Про це 24 каналу розповів юрист Центру протидії корупції Вадим Валько. За його словами, зараз понад 700 справ перебувають у провадженнях Національного антикорупційного бюро України.

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Всі сфери, де є влада, повноваження та великі гроші, так чи інакше пов'язані на корупції. Але корупціонери забувають, що за останні 6 років в Україні створили та вибудували антикорупційну інфраструктуру, яка вже дає результати. Понад 700 справ перебувають у провадженнях НАБУ,

– зазначив Валько.

В яких сферах найчастіше фіксують корупцію

Валько навів кілька прикладів сфер, де часто можна виявити корупцію. Це – все, що пов'язане з тендерами; проведення будівельних робіт; ремонти доріг тощо.

Не варто забувати і про судову систему. Там також фіксують хабарі.

За останні 5 – 6 років НАБУ та САП викрило більш ніж 50 суддів на отриманні хабарів. Більш ніж половина з них засудженні. Так, нещодавно одна з суддів отримала 6 років позбавлення волі. І вже відбуває покарання,

– зазначив Валько.

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Часто різні корупційні схеми фіксують при місцевих органах влади. Яскравий нещодавній приклад – злочинна організація в Одесі, яка спеціалізувалася на взаємодії із забудовниками, діяльності комунальних підприємств, закупівель з міського бюджету тощо. Правоохоронці вручили підозру трьом заступникам мера Одеси Геннадія Труханова.

Валько нагадує, що минулого року була схожа ситуація. Тоді вдалося викрити 16 осіб.

Минулого року була схожа історія, коли викрила 16 осіб. Зокрема, мера Труханова. І такого "короля Одеси" пана Галантерніка, який зараз в Британії. По суті, останні 4 роки в Одесі постійно є та чи інша організація, яка контролює всі більш-менш великі видатки бюджету. Ми говоримо про дозволи на будівництво, узгодження поверховості забудовників. І це все йде на відкатах,

– зазначив Валько.

НАБУ викрила злочинну організацію в Одесі