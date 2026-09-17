Дрони лише "на папері": екскомандира військової частини судитимуть за масштабне розкрадання

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо злочинної організації на чолі з колишнім командиром однієї з військових частин. Разом зі спільниками він привласнив понад 47 мільйонів гривень, виділених на закупівлю FPV-дронів та оптичного обладнання.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, екскомандир створив злочинне угруповання у 2024 році. До схеми він залучив трьох військовослужбовців, а також цивільного власника фіктивних товариств.

Схема із фіктивними поставками

За даними слідства, військовослужбовці відповідали за планування закупівель і приймання майна. У період з квітня по грудень 2024 року фігуранти уклали 37 договорів на постачання військової техніки та спецзасобів.

Проте оплачені бюджетними коштами безпілотники фактично не надходили до військової частини. Частину оптичних прицілів, стверджують в ОГП, зловмисники замінювали на значно дешеві аналоги.

Попри це, у службових документах посадовці зазначали про повне виконання контрактів та отримання майна. На підставі підроблених актів кошти перераховували постачальникам, завдавши державі збитків на понад 47 мільйонів гривень.

Викриття злочинної організації / Фото ОГП

Обвинуваченим інкримінують створення злочинної організації, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та службове підроблення.

Нагадаємо, антикорупційні органи викрили організовану злочинну групу, яка заволоділа 100 тисячами тонн нафтопродуктів "Укрнафти". Вартість викраденого оцінюють у понад 2,88 мільярда гривень. Підозри отримали чотири організатори схеми та колишній віцепрезидент компанії.