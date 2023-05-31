Забула 63 мільйона: депутатку Київради підозрюють у недекларуванні статків

Депутатка Київради могла вказати завідомо хибні дані у декларації за 2020 рік. За версією антикорупційних структур, посадовиця не вказала одразу кілька джерел доходу на досить велику суму.

САП та НАБУ повідомили про підозру жінці, що обіймає посаду депутата Київської міськради. Наразі її місцеперебування не встановлено. Триває досудове розслідування.

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Яку суму не вказала депутатка з Київщини

Жінку підозрюють у декларуванні недостовірної інформації. Вона, ймовірно, не вказала у щорічній е-декларації за 2020 рік статки на понад 63,7 мільйона гривень. Ця сума перевищує прожитковий мінімум у 4000 разів.

Звідки у депутатки могли бути такі гроші

Слідство вивчило матеріали НАЗК та попередньо встановило багато цікавих обставин. Так, у 2020 році жінка ймовірно отримала цінні папери та заробила на їхньому продажу 55,6 мільйона гривень, які не вказала. Окрім цього вона неправильно зазначила вартість своєї земельної ділянки у Києві.

Також депутат не вказала загальний дохід від продажу мотоцикла Harley-Davidson та автомобіля Land Rover у розмірі 192 тисяч гривень. А ще вона не згадала про страхові виплати на суму понад 19 тисяч гривень, які отримала на ремонт машини.

Інші справи НАБУ та САП

Схожий випадок нещодавно стався з легкоатлеткою Ольгою Саладухою. Їй НАБУ та САП теж повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації. Народна депутатка від партії "Слуга народу" могла не вказати свій недобудований будинок біля Києва.

Не так давно справу колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника передали до суду. НАБУ й САП звинуватили їх у неправомірному отриманні 21 мільйона євро та 5,5 мільйона доларів. Цей хабар вважається найбільшим в історії нашої країни.

Також варто нагадати про справу Всеволода Князєва. Під час розслідування співробітники САП і НАБУ провели обшуки вдома та у кабінеті ексголови Верховного Суду. Вони вилучили майже пів мільйона доларів готівкою.