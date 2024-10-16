Український корвет "Гетьман Іван Мазепа" випробували на використання гвинтокрила

Корвет "Гетьман Іван Мазепа", який будують для ВМС України, випробували з гелікоптером SH-60 Sea Hawk. Для навчань його надали військово-морські сили Туреччини.

Військові випробували, як корвет може нести на палубі бойовий гвинтокрил, повідомляє Мілітарний.

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Випробування нового українського корвета

Відповідно до проєкту Ada, тип корвету, який завомила Україна, може розміщувати такі гелікоптери як на палубі, так і всередині ангару на борту корабля.

Військово-морські сили України публікують кадри випробувань: дивіться відео

Гвинтокрил SH-60 Seahawk надали у користування для навчань військово-морські сили Туреччини.

Це палубний багатоцільовий гелікоптер, створений на базі UH-60 Black Hawk. Він має різні версії залежно від функцій, що має виконувати: від пошуково-рятувальних до протичовнових.

Сьогодні такі гелікоптери ще не перебувають на озброєнні України. Втім, UH-60 Black Hawk вже є на озброєнні авіаційного підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України.

Чи є в України палубні гвинтокрили

Єдиними палубними гелікоптерами України тривалий час були радянські Ка-27 у різних версіях. З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала американські Sea King, які використовує для пошуку пілотів збитих літаків, переміщення військових, евакуації поранених та для доставки обладнання.

Вони можуть здійснювати посадку на палубу кораблів, але не відомо, чи можна розміщувати їх у ангарах корветів типу Ada.

Наразі невідомо про плани використовувати українські корвети як авіакрило.

Нагадуємо, 1 серпня 2024 року у Туреччині спустили на воду другий з двох замовлених для України кораблів класу Ada – "Гетьман Іван Виговський".