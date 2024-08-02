У Туреччині розповіли, коли український корвет "Гетьман Іван Виговський" вийде в море

Корвет "Гетьман Іван Виговський" здійснить своє перше плавання у 2026 році. Він будується в Туреччині для ВМС України та був урочисто спущений на воду 1 серпня.

Про це на церемонії повідомив генеральний директор турецької суднобудівної компанії STM Озгюр Гюлерюз. Саме ця компанія будує корвети для України.

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Коли другий корвет вийде в море

Будівництво другого корабля класу Ada в рамках проєкту почалося ще в 2022 році.

Цей корабель здійснить своє перше плавання в 2026 році. Другий корабель буде переданий ВМС України в першому кварталі 2027 року,

– сказав Гюлерюз.

Генеральний директор компанії наголосив, що Туреччина в суднобудуванні досягла рівня як забезпечення потреб власних збройних сил, так і допомоги дружнім країнам, зокрема у передачі досвіду та технологій.

Ми пишаємося тим, що виробляємо сучасні корвети для України, стратегічного партнера нашої країни… Хотів би наголосити, що ми завжди з Україною, яка переживає складний процес як держава, ми продовжуватимемо нашу роботу щодо зміцнення українського флоту,

– підсумував він.

До слова, перший в Україні корвет класу Ada "Гетьман Іван Мазепа" спустили на воду у жовтні 2022 року. Тоді ім'я кораблю також присвоїв Володимир Зеленський. Наразі він проходить ходові (державні) випробування в морі.