Коштуватиме їм дорого, – у Зеленського прокоментували масовану атаку по Україні
Джерело:Андрій Єрмак
Росія масовано атакує Україну зранку 26 серпня. Вкотре під прицілом агресора енергетика.
В ОП вже відреагували. Так, Андрій Єрмак підтвердив, що окупанти атакують об'єкти енергетичної інфраструктури.
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В ОП відреагували на атаку по енергетичних об'єктах
Бажання знищити нашу енергетику коштуватиме росіянам дорого, їх інфраструктури,
– підкреслив Єрмак.
Зауважимо, що через масовану атаку окупантів в Україні вводять екстрені відключення світла. Відповідне розпорядження дали в Укренерго. Тож графіки не діють.
Станом на 09:30 масована атака триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях.
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