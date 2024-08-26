Коштуватиме їм дорого, – у Зеленського прокоментували масовану атаку по Україні

Росія масовано атакує Україну зранку 26 серпня. Вкотре під прицілом агресора енергетика.

В ОП вже відреагували. Так, Андрій Єрмак підтвердив, що окупанти атакують об'єкти енергетичної інфраструктури.

Зверніть увагу У Києві та Одесі повідомляють про проблеми зі світлом

В ОП відреагували на атаку по енергетичних об'єктах

Бажання знищити нашу енергетику коштуватиме росіянам дорого, їх інфраструктури,

– підкреслив Єрмак.

Зауважимо, що через масовану атаку окупантів в Україні вводять екстрені відключення світла. Відповідне розпорядження дали в Укренерго. Тож графіки не діють.

Станом на 09:30 масована атака триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях.

Важливо Росія пошкодила інфраструктурний об'єкт у Луцьку: є загиблий

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі. Підписуйтеся, щоб не пропустити нічого важливого.