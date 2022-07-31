На нас чекає складний час – ми стикаємося з сербським націонал-шовінізмом – прем'єр Косово

Прем'єр Косово Альбін Курті ввечері 31 липня записав важливе звернення до своїх громадян. Він попередив, що кілька наступних днів будуть дуже складними.

У заяві мовиться, що жителі Косово невдовзі зіткнуться "з давно знайомим сербським націонал-шовінізмом". Це відео оприлюднили вже після того, як на кордоні Сербії та Косово лунали сирени та постріли.

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Курті сказав, що до того, як у них почалася видача в'їзних-виїзних документів на прикордонних переходах із Сербією, "незаконні сербські структури" на півночі почали блокувати дороги, а також та стріляти. Мовляв, цьому передували "заяви, мітинги та зборища у Белграді".

На його думку, ці агресивні дії були сплановані та спровоковані. Винними за заворушення прем'єр назвав президента Сербії Александара Вучича та главу канцелярії з Косово та Метохії при уряді Сербії Петара Петковича.

Наступні години, дні та тижні можуть бути складними та проблематичними. Ми зіштовхуємось із добре знайомим нам сербським націонал-шовінізмом. Ми будемо працювати день і ніч для вас як громадян та для нашої демократичної Республіки. І разом нам вдається підтримувати закон та порядок у кожному куточку країни,

– сказав Альбін Курті.

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