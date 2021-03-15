Косово відкрило посольство в Єрусалимі

15 березня 2021 , 08:28
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Частково визнане Косово оголосило про відкриття свого посольства в Єрусалимі. Шість тижнів тому держава встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Джерело:

твітер МЗС Косова

Влада обіцяла розмістити своє посольство в Єрусалимі ще у 2020 році.

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Відкрили посольство Косово в Єрусалимі

МЗС Косово офіційно оголошує про відкриття посольства Республіки Косово в Єрусалимі. Обіцянку, дану в Овальному кабінеті, нарешті виконано,
– йдеться в повідомленні.

Нове посольство відкрила тимчасова повірена в справах Косова Інес Демірі. Посадовці з Косова не були присутні на заході через пандемію коронавірусу.

У МЗС Ізраїлю привітали таке рішення Косова, назвавши його природним розвитком відносин і реалізацією Вашингтонської угоди.

Нагадаємо, 1 лютого 2020 року Ізраїль та Косово офіційно встановили дипломатичні відносини.

Довідка. У вересні 2020 року колишній президент США Дональд Трамп зібрав лідерів Косова та Сербії в Білому домі. На зустрічі обговорювали довготривалу нормалізацію у відносинах між сусідами.

Що відомо про Косово

  • Проголошення незалежності Косово відбулося 17 лютого 2008 року.
  • Його визнали 98 країн-членів ООН зі 193, а також 22 з 27 країн-членів Євросоюзу та 26 з 30 країн-членів НАТО.
  • Косово є повноцінним членом Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Всесвітньої митної організації та Міжнародного олімпійського комітету.
  • Україна не визнає незалежність Косово, однак з 2020 року визнає паспорти, які видані там.