Косово відкрило посольство в Єрусалимі

Частково визнане Косово оголосило про відкриття свого посольства в Єрусалимі. Шість тижнів тому держава встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Влада обіцяла розмістити своє посольство в Єрусалимі ще у 2020 році.

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Відкрили посольство Косово в Єрусалимі

МЗС Косово офіційно оголошує про відкриття посольства Республіки Косово в Єрусалимі. Обіцянку, дану в Овальному кабінеті, нарешті виконано,

– йдеться в повідомленні.

Нове посольство відкрила тимчасова повірена в справах Косова Інес Демірі. Посадовці з Косова не були присутні на заході через пандемію коронавірусу.

У МЗС Ізраїлю привітали таке рішення Косова, назвавши його природним розвитком відносин і реалізацією Вашингтонської угоди.

Нагадаємо, 1 лютого 2020 року Ізраїль та Косово офіційно встановили дипломатичні відносини.

Що відомо про Косово

Проголошення незалежності Косово відбулося 17 лютого 2008 року.

Косово відбулося 17 лютого 2008 року. Його визнали 98 країн-членів ООН зі 193, а також 22 з 27 країн-членів Євросоюзу та 26 з 30 країн-членів НАТО.

98 країн-членів ООН зі 193, а також 22 з 27 країн-членів Євросоюзу та 26 з 30 країн-членів НАТО. Косово є повноцінним членом Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Всесвітньої митної організації та Міжнародного олімпійського комітету.

Україна не визнає незалежність Косово, однак з 2020 року визнає паспорти, які видані там.