Під час літнього наступу Росія може спробувати захопити Костянтинівку, – ВВС

Протягом останніх тижнів ситуація навколо Костянтинівки, що на півночі Донецької області, значно ускладнилася. Саме захоплення цього міста може стати головною ціллю літнього наступу російських військ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал журналіста Олега Черниша для BBC.

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Як росіяни намагаються оточити Костянтинівку

Російська окупаційна армія змогла пробити українську оборону на захід від Костянтинівки і почала реалізовувати план з оточення міста.

Цей населений пункт – частина великої агломерації міст Слов'янськ – Краматорськ – Дружківка – Костянтинівка. Промисловий і адміністративний центр підконтрольної України частини Донбасу був ціллю російського наступу ще в перші місяці вторгнення,

– йдеться в матеріалі.

Тоді росіяни намагалися вийти з півночі через Лиман та Ізюм, але ці плани ворога зруйнував успішний український контрнаступ восени 2022 року.

Сьогодні ж російські сили намагаються наблизитися до агломерації з півдня, заходу та сходу, просуваючись повільно та з боями. Протягом останніх тижнів зведення Генштабу ЗСУ свідчать: найзапекліші бої точаться саме на межі Покровського, Торецького та Краматорського напрямків.

Станом на кінець травня російські війська майже досягли водосховища Клебан-Бик – останньої значної природної перешкоди на шляху до агломерації. Лише кілька кілометрів відділяють окупантів від околиць Костянтинівки. Саме це місто, ймовірно, може стати головною метою літньої наступальної кампанії Росії.

Нагадаємо, протягом доби 21 травня на фронті зафіксували 144 бойових зіткнення. Зокрема на Покровському напрямку українські захисники зупинили 54 штурмові дії ворога.