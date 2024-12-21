Атака на Миколаївський костел у Києві: момент удару потрапив на відео

Росія 20 грудня вдосвіта атакувала Київ ракетами. Під ударом опинився і костел Святого Миколая у центрі Києва. Момент влучання ворожого снаряду потрапив на відео.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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Момент удару по Миколаївському костелу

Зранку 20 грудня 2024 року Росія атакувала Миколаївський костел у Києві. У момент атаки там тривало богослужіння. На щастя, віряни встигли спуститися в укриття, коли пролунав сигнал повітряної тривоги. На момент ворожого удару у костелі перебувало 20 людей разом зі священником.

Коли є тривога, то всі збираються у підвальному приміщенні костелу. Туди також приходять жителі з довколишніх будинків. У нас там усе гарно облаштовано,

– розповів настоятель римо-католицької парафії святого Миколая, отець Павло Вишковський.

Удар по Миколаївському костелу: дивіться відео

Унаслідок російської атаки у костелі Святого Миколая костелі пошкоджено фасад і центральна вітражна композиція у формі готичної троянди. Також з веж вилетіло скло. Загалом у радіусі 600 метрів від костелу немає вцілілих будинків.

Вибухова хвиля також зруйнувала віконні рами сходових клітин, які ведуть до шпилів – північної та південної веж, відомих як Хрестоцвіти.