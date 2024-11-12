За скоєне винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію Львівської області.

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Загиблий був одним із перших працівників Сихівської адміністрації

Інцидент стався у понеділок, 11 листопада. О 19.00 до поліції надійшло повідомлення, що на сходовому майданчику однієї з багатоповерхівок міста виявили тіло літнього мешканця під'їзду.

У під'їзді між двома сусідами раптово виник конфлікт, під час якого зловмисник, 21-річний львів'янин, завдав кілька ударів руками потерпілому в голову. Від отриманих травм 66-річний чоловік помер на місці,

– розповіли у поліції.

Фігуранта затримано. До його силового затримання залучали бійців спецпідрозділу патрульної поліції ТОР.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Як повідомили у спільноті Сихівського району Львова у Facebook, загиблим виявився Костецький Михайло Михайлович. Він народився 9 листопада 1958 року. Чоловік був одним з перших працівників Сихівської районної адміністрації.

"Справжній професіонал своєї справи. Людяність, порядність і чуйність супроводжували його упродовж всіх років трудової діяльності", – написали його колеги.