За содеянное виновнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Львовской области.

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Погибший был одним из первых работников Сиховской администрации

Инцидент произошел в понедельник, 11 ноября. В 19.00 в полицию поступило сообщение, что на лестничной клетке одной из многоэтажек города обнаружили тело пожилого жителя подъезда.

В подъезде между двумя соседями внезапно возник конфликт, во время которого злоумышленник, 21-летний львовянин, нанес несколько ударов руками потерпевшему в голову. От полученных травм 66-летний мужчина скончался на месте,

– рассказали в полиции.

Фигурант задержан. К его силовому задержанию привлекали бойцов спецподразделения патрульной полиции ТОР.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщили в сообществе Сиховского района Львова в Facebook, погибшим оказался Костецкий Михаил Михайлович. Он родился 9 ноября 1958 года. Мужчина был одним из первых работников Сиховской районной администрации.

"Настоящий профессионал своего дела. Человечность, порядочность и отзывчивость сопровождали его на протяжении всех лет трудовой деятельности", – написали его коллеги.