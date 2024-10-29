Комітет Ради підтримав відставку Костіна з посади генпрокурора

Правоохоронний Комітет Верховної Ради підтримав відставку Андрія Костіна з посади генерального прокурора. У вівторок, 29 жовтня, відставку можуть розглянути у ВР.

Про це повідомив народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Железняк. За попередньою інформацією, нового генпрокурора поки не призначатимуть, передає 24 Канал.

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Комітет ВР підтримав відставку Костіна

Генеральний прокурор Андрій Костін 22 жовтня подав заяву про звільнення. Це відбулося на тлі скандалів з МСЕК і прокурорами з інвалідністю.

На засіданні 29 жовтня Комітет з питань правоохоронної діяльності ВР підтримав відставку Костіна. За відповідне рішення проголосували 14 членів.

Железняк додав, що на засіданні Верховної Ради 29 жовтня планують розглянути питання відставки Костіна. Водночас він додав, що на цьому засіданні, ймовірно, не призначатимуть нового генпрокурора.

Як писали раніше у ЗМІ, в Офісі Президента вже нібито визначилися з тим, хто очолить Офіс генпрокурора замість Костіна. Мовиться про Руслана Кравченка, який нині очолює Київську обласну військову адміністрацію.

Костін подав у відставку після низки скандалів з МСЕК та повідомленнями про те, що багато представників обласних прокуратур мають фейкову групу інвалідності. На тлі цих подій 22 жовтня Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації з МСЕКами та зловживаннями посадовців з отриманням інвалідності. Зокрема йшлося про встановлення багатьох фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців.

За підсумками цього засідання голова СБУ Василь Малюк повідомив про викриття масштабних корупційних схем у МСЕК. Цьогоріч оголосили підозри 64 посадовцям МСЕК, скасовані понад 4000 висновків про інвалідність.