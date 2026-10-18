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24 Канал Новини України 35 років педагогічного стажу: унаслідок атаки на Полтаву загинув доцент Костянтин Чуб
18 жовтня, 16:28
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Мав 35 років педагогічного стажу: унаслідок атаки на Полтаву загинув доцент Костянтин Чуб

Дарія Черниш

Увечері 17 жовтня російський безпілотник атакував Полтавську громаду, унаслідок чого загинув викладач місцевого педагогічного університету Костянтин Чуб. Він пропрацював педагогом 35 років і мав ступінь кандидата наук.

Про це Суспільному повідомила колишня дружина загиблого.

Науковий шлях освітянина

Костянтин Чуб обіймав посаду доцента кафедри початкової освіти факультету педагогічної та мистецької освіти у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка.

Чоловік народився у 1967 році. У 1989 році він закінчив фізико-математичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, здобувши фах учителя математики та фізики.

У 1997 – 2000 роках Чуб навчався в аспірантурі факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2000 році він захистив кандидатську дисертацію, а у 2004 році здобув вчене звання доцента.

Із вересня 2004 року викладач працював у полтавському педуніверситеті. Він навчав студентів інформатики з елементами програмування, математики з методикою викладання та безпекознавства. А також за життя він написав понад 80 наукових публікацій.

До 2022 року Костянтин Чуб також обіймав посаду заступника декана з навчальної роботи психолого-педагогічного факультету.

Раніше повідомлялось, що внаслідок російського авіаудару по житловому сектору Слов'янська загинув 41-річний співробітник ДСНС Анатолій Гопка. Він віддав службі цивільного захисту понад 16 років свого життя, однак загинув під завалами частково зруйнованої окупантами багатоповерхівки.