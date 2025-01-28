Від Харкова до Парижа․ Як український ексчиновник став ключем до обходу санкцій Росії

Костянтин Кучер – постать, яка нагадує персонажа політичного трилера. Колишній український чиновник, який в часи президента-втікача Януковича очолював Агентство з питань оборонно-промислового комплексу, залишив по собі скандальну спадщину. Використовуючи доступ до оборонного бюджету, Кучер організував масштабні фінансові схеми, через які державні кошти зникали у приватних кишенях. За даними Генеральної прокуратури України, саме через такі махінації у 2012 році проти нього було відкрито кримінальну справу за заволодіння 1,5 мільйона доларів. Розслідування виявило, що ці кошти були виведені через державне підприємство "Харківське конструкторське бюро ім. О.О. Морозова". Утім, Кучер уникнув відповідальності, залишивши Україну у 2011 році та отримавши статус політичного біженця у Франції.



Фото Костянтина Кучера / 368.media



Фото Костянтина Кучера / Сайт Міністерства економіки України

До редакції 24 Каналу завдяки хактивістам команди "Кібер Спротив" потрапили унікальні матеріали, які проливають світло на новий етап діяльності Кучера. Йдеться про його співпрацю з російською компанією "Росавіаспєцкомплєкт", яка забезпечує постачання авіаційного обладнання для провідних підприємств російського ВПК. Ця співпраця виявилася не лише масштабною, але й глибоко інтегрованою у схеми обходу міжнародних санкцій.



Як український ексчиновник Костянтин Кучер перетворився на архітектора масштабної схеми обходу санкцій, хто допомагає Росії отримувати західні технології для військових літаків, і які таємниці ховають румунські, іспанські та азербайджанські компанії – читайте далі у розслідуванні 24 Каналу.

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Румунська фірма Кучера: ключ до порятунку контрактів "Іркута”

З 2014 року Росія була обкладена санкціями, які впроваджували обмеження, зокрема, для торгівлі та постачанні воєнних технологій. Оскільки Росія немає замкнутого кола виробництва озброєння, вона шукала шляхи обходу санкцій у тих випадках, де не могла продовжувати купляти товари напряму. Тут і починається історія румунської компанії SC NEVES 77 SOLUTIONS S.R.L., яка якраз була заснована у 2014 році. Одним з перших її завдань було "врятувати" контракт між ПАО "Іркут" та індійською компанією "Hindustan Aeronautics Limited".

ПАО "Іркут" (з 2023 року – Корпорація "Яковлєв") – російська авіабудівна компанія, що спеціалізується на виробництві військових літаків, зокрема багатоцільових винищувачів Су-30 та їх модифікацій. Ця техніка активно використовується збройними силами Росії, зокрема, у війні проти України. Продукція компанії також експортується до інших країн.

У грудні 2013 року російська компанія "Морспецтехника" уклала договір із ПАО "Іркут" для забезпечення виробництва літаків Су-30МКІ, які виготовлялися за ліцензією для Індії. За цим договором було замовлено 473 одиниці авіаційного озброєння, виробленого в Україні.

Су-30МКІ – двомісний двореактивний багатоцільовий винищувач. Він розроблений російським авіавиробником "Сухой". Літак був побудований за ліцензією HAL спеціально для Військово-повітряних сил Індії.



Фото Су-30МКІ / Wikipedia



Першу партію – 248 одиниць – успішно поставили, але після 2014 року, коли Україна заборонила військово-технічну співпрацю з Росією, решту обладнання так і не передали. Повернути гроші за непоставлену продукцію або передати вже виготовлене озброєння стало неможливо через санкції та розрив відносин.





Скриншот контракту з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал

У цій ситуації румунська компанія SC NEVES 77 SOLUTIONS S.R.L. відіграла ключову роль, організувавши постачання 225 одиниць озброєння безпосередньо з України до Індії для корпорації "Hindustan Aeronautics Limited". Це дозволило "Іркуту" уникнути штрафних санкцій з боку АО "Рособоронэкспорт" та індійського замовника, анулювавши зобов’язання без фінансових втрат.



Румунська компанія також фігурувала у справі про завдання збитків іншому державному стратегічному підприємству оборонно-промислового комплексу України "Завод 410 ЦА".



Скриншот контракту з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал



Інформацію щодо цього викладали на сайті громадської організації Об’єднана Народна Дія. Звісно, власниками та засновниками румунської компанії є колишній український чиновник Костянтин Кучер та його син Роман. Це випливає з внутрішніх документів і вказаних там посад українців. Роман вказаний у документі вище.



Скриншот контракту з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал



А тут вже його батько. Сім’я допомагала обходити санкції ще з 2014 року.

"Схеми від Іспанії до Казахстану": хто стоїть за тіньовим ремонтом Су-30СМ для РФ

У кінці 2018 року у ПАО "Іркут", за інформацією з внутрішньої записки, виникають проблеми з технічним обслуговуванням та ремонтом радіоелектронного обладнання іноземного виробництва, встановленого на літаках Су-30СМ.



Су-30СМ / Фото росЗМІ

А саме — непридатні до використання внутрішні дисплеї та інші важливі деталі кабіни пілота й загалом літака, вироблені французькими компаніями THALES та SAFRAN:



Скриншот переліку обладнання, що потребує ремонту з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал

У грудні 2018 року російська компанія "Росавіаспєцкомплєкт" підписала договір з "Іркутом" для постачання обладнання, яке виробляють французькі компанії THALES і SAFRAN. Однак тоді вже діяли міжнародні санкції, що забороняли постачання такої продукції. Щоб обійти ці обмеження, "Іркут" запропонував використати румунську компанію SC NEVES 77 SOLUTIONS S.R.L., яка вже мала досвід у подібних схемах обходу санкцій.



Скриншот внутрішньої записки з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал



Також із записки дізнаємось, що румунська компанія організувала підготовку двох спеціалістів, які мали б провести відповідні роботи. Один з них це українець Фецяк Роман, який має посвідку на проживання в Іспанії.



Скриншот паспорта Фецяка з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал



Скан посвідки на проживання в Іспанії Фецяка з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал

До 2019 року проблема обслуговування поглибилась, і "Іркут" почав розглядати два паралельні шляхи вирішення: ремонт наявного обладнання та закупівлю нових деталей.



Скриншот внутрішньої записки з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал

Тут і починається розгалуження функцій різних компаній, які пов’язані з Кучером: один шлях буде спрямований на закупку нового обладнання, а другий на ремонт вже наявного. Розглянемо кожен окремо.

Фецяк, Кучер і його дружина: слід українців в Казахстані

23 вересня 2019 року генеральний директор "Росавіаспєцкомплєкту" Петро Гриценко відвідав Казахстан, де було ухвалено рішення організувати ремонт французького обладнання на базі авіаремонтного заводу №405.



Скриншот з інформацією про політ Гриценка в Казахстан з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал



Скриншот документа з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал



"Авіаремонтний завод №405" підписує контракти на постачання запасних частин для радіоелектронного обладнання французького виробництва та технічне обслуговування, а також договір про нерозголошення з іспанською компанією Aero Design System S.L.



Скриншот контракту з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал



Скриншот контракту з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал



Скриншот договору про нерозголошення з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал



Після цього Aero Design System S.L стає офіційним представником "Авіаремонтний завод №405" з авіаційного обладнання в Європейському Союзі.



Цікаво, що перед цим планувалось підписати ті самі договори з румунською компанією, яка належить Кучеру. Як думаєте, хто власник іспанської компанії? Глава сімейства та його дружина, ну і представник Фецяк, який також нам вже відомий.





Список осіб пов’язаних з іспанською компанією ADS/ Джерело Infoempresa

Казахський "Авіаремонтний завод №405" планує створити сервісний центр для ремонту радіоелектронного обладнання. Для цього російська компанія "Росавіаспєцкомплєкт" уклала контракт із казахською фірмою ARC Group, щоб легально постачати обладнання, яке потребує ремонту, до Казахстану.



На Іркутський авіаційний завод прибули казахські спеціалісти, які пройшли навчання у французьких компаніях THALES і SAFRAN. Про це детальніше писали колеги з InformNapalm.

Румунський бізнес в Азербайджані: чому сліди знову ведуть до Кучера?

Попри те, що спочатку "Росавіаспєцкомплект" співпрацювала з румунською компанією Кучера, угоду про постачання французького обладнання вона підписала з азербайджанською компанією "Global Force Technology Ltd."



Скриншот контракту з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал

Своєю чергою "Global Force Technology Ltd." підписала контракт з вже відомою нам іспанською компанією Aero Design System S.L.



Скриншот контракту з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал



Терміни поставки постійно переносились і нарешті іспанці повідомили про неможливість постачання комплектовання через європейські санкції.



Скриншот внутрішнього листа з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал

Але повернемось до азербайджанців! Виглядає ніби "Global Force Technology Ltd." самостійна компанія і не має жодного зв’язку з Кучером. Звісно, це лише на перший погляд.



З договору про перехід боргу ми дізнаємось, що румунська компанія Кучера має філію в Азербайджані.



Скриншот договору про переведення боргу з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал



Вона зареєстрована за адресою:



Скриншот з договору про переведення боргу з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал



Тепер порівнюємо з адресою реєстрації іншої азербайджанської компанії "Global Force Technology Ltd."



Скриншот з адресою реєстрації "Global Force Technology Ltd." з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал



Зверніть увагу, що адреси реєстрації повністю збігаються! До того ж на Linkedin сам Кучер встановлював "Global Force Technology Ltd." як компанію, в якій працює.



Скриншот з Linkedin

У травні 2021 року Ольга Вольнова Кучер – дружина Костянтина повністю передала акції Neves 77 Solutions SRL оборонній компанії з Азербайджану "Global Force Technology Ltd.", зберігши за собою повноваження адміністратора.



Скриншот з виписки щодо Neves 77 Solutions SRL / Джерело Risco

Німецька авантюра Кучера

10 лютого 2022 року в Парижі відбулася зустріч між керівництвом німецької компанії RED, азербайджанської GFT та іспанської ADS в офісі адвокатської контори. Основна увага була приділена питанню постачання авіадвигунів у контексті міжнародних санкцій та регуляторних обмежень.

Зокрема, обговорювалось постачання трьох двигунів, раніше виготовлених для "Іркуту". Компанія RED повідомила, що ці двигуни не можуть бути передані "Іркуту" через заборону з боку німецького регулятора BAFA. Компанії вирішили використати альтернативну схему передачі двигунів через ADS із подальшим перепродажем GFT та іншим сторонам. Відповідно ключова роль в обході санкцій належала компаніям Костянтина Кучера.

Учасники також обговорили можливість створення сервісного центру в Баку та спільної льотної школи для мінімізації ризиків, пов'язаних із санкціями. Представники RED підкреслили, що порушення регуляторних вимог може призвести до заборони використання двигунів на будь-яких літаках у РФ. На момент написання статті двигуни не були поставлені Росії, а компенсацію за невиконання зобов’язань "Росавіаспєцкомплєкт", який і мав поставити двигуни "Іркуту", виплачував з власних коштів.

Ця ситуація демонструє складнощі, які виникають через міжнародні санкції та контроль за експортом високотехнологічних товарів.

Тіньові постачання: Росія отримує деталі для винищувачів зі США

У внутрішньому листуванні російської компанії "Росавіаспєцкомплєкт" було виявлено докази закупівлі обладнання американського виробництва від Sensata Technologies. Ці закупівлі здійснювалися в інтересах російської компанії "НьюТекноСервіс", а предметом постачання були термостати. За словами Анатолія Храпчинського, заступника директора компанії-виробника РЕБ та колишнього офіцера Повітряних сил, термостати виконують функцію контролю температурного режиму в багатьох авіасистемах літаків, наприклад на бортових радарах, електроніці та двигунах.





Квитанція оплати термостатів з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал



Скриншот внутрішньої записки з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал

Крім того, у внутрішній довідці компанії було задокументовано факт постачання систем димогенерації, виготовлених у США, попри чинні санкційні обмеження.

За словами Анатолія Храпчинського, ця система може використовуватися не тільки для створення димових слідів під час польотів на авіашоу, але й для димової завіси, зокрема, над Кримським мостом. Різні варіації рідини, які використовують у димогенераторах, можуть заважати наведенню озброєння або визначенню цілі.

Згідно зі скриншотом внутрішнього листа, організацією цих постачань займалася вже знайома нам азербайджанська компанія "Global Force Technology Ltd."





Скриншот внутрішнього листа з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал



Скриншот внутрішнього листа з пошти "Росавіаспєцкомплєкту" / 24 Канал

Санкції проти Кучера та його сім’ї – необхідний крок для безпеки України

Костянтин Кучер – символ того, як через прогалини в санкційних механізмах Росія продовжує отримувати доступ до критичних західних технологій, необхідних для її військового комплексу. Його діяльність, побудована на мережі фірм-прокладок у Румунії, Іспанії, Азербайджані та інших країнах, стала фундаментом для масштабного обходу міжнародних обмежень. Сім’я Кучера, використовуючи підставних осіб, фіктивні контракти та складні логістичні ланцюжки, забезпечила постачання авіаційного обладнання та компонентів від провідних західних компаній, як-от THALES і SAFRAN, для модернізації російських Су-30 та іншої військової техніки.

Сподіваємось, це розслідування призведе до наслідків для сім’ї Кучера у вигляді санкцій від РНБО і наших західних партнерів, а також припинення існування компаній, що допомагають Росії продовжувати вбивати українців.