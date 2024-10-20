Назавжди буде 33: під час бойового завдання мужньо загинув захисник з Полтавщини

Україна продовжує втрачати відданих синів і дочок у війні проти російської агресії. Стало відомо про загибель 33-річного захисника з Полтавщини.

10 жовтня 2024 року у війні за незалежність України загинув Костянтин Різік. Про це повідомили у селищній раді Машівки, звідки родом був захисник.

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Хоробрий солдат із Полтавщини

Зазначається, що Костянтин прийняв останній бік поблизу населеного пункту Миропільське Сумської області. Солдат, водій 1-го протитанкового відділення протитанкового взводу військової частини А3052, виявив стійкість та мужність під час виконання бойових завдань у складі свого підрозділу.

Низько схиляємо голови перед пам’яттю героя! Дякуємо захиснику за його подвиг! Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та близьким, друзям, побратимам з приводу смерті нашого земляка. Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи,

– звернулися у Машівській селищній раді.

У повідомленні ради йдеться, що про дату, час прибуття Захисника додому та про час прощання із Героєм буде повідомлено додатково.

Нещодавно стало відомо, що Україна втратила одного із найкращих операторів безпілотників, на рахунку якого було понад 500 російських окупантів. 18 жовтня на Покровському напрямку загинув оператор дронів Віктор Стельмах.