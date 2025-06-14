Першим підняв прапор Росії в окупованій Керчі: на війні ліквідували зрадника Костянтина Єрманова

На війні в Україні ліквідували так званого "активіста" "Кримської весни" та зрадника Костянтина Єрманова. Чоловік був ексдепутатом окупаційної міськради Керчі.

У 2014 він став організатором та учасником перших проросійських мітингів у місті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські телеграм-канали.

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Що відомо про зрадника Костянтина Єрманова

За словами матері проросійського активіста Тетяни Єрманової, у четвер, 12 червня, їй зателефонували з військової частини та повідомили про загибель сина. Варто зауважити, що при упізнанні використовувався біоматеріал жінки, який вона передавала через військкомат.

Сама Тетяна тіло сина не бачила. Вона припускає, що його могли повернути в рамках одного з обмінів тілами. Про обставини загибелі матері також невідомо.

Зазначимо, що Костянтин Єрманов вважався зниклим безвісти понад рік. Як повідомляють російські ЗМІ, після анексії Криму він критикував російського окупаційного главу півострова Сергія Аксьонова.

Зокрема, розповів про московську квартиру тещі Аксьонова Людмили Добрині, на купівлю якої, за твердженням Єрманова, не вистачило б її доходів та доходів її зятя. 2021 року Єрманова позбавили депутатських повноважень. Приводом стали буцімто неточності у його власній декларації.

Вже у березні 2022 року Єрманова затримали у справі про зберігання та розповсюдження наркотиків. Тоді у його квартирі під час обшуку нібито знайшли 99,2 грама конопель. Слідство стверджувало, що її більшість зберігалася в коробці з-під чаю в шафі на кухні.

Там заявили, що у нагрудній кишені куртки Єрманова нібито знайшли контейнер з-під кіндер-сюрпризу, де теж був невеликий пакунок із марихуаною. Ще трохи знайшли у кишені пальта. Проте сам Єрманов казав, що наркотики йому підкинули.

У березні 2023 року його засудили до 11 років колонії у справі про зберігання та розповсюдження марихуани. Точна дата, коли Єрманов пішов на війну, невідома. Проте у травні 2024 року у його профілі в соцмережах з'явилася фотографія, де він у бронежилеті.

До слова, нещодавно ЗСУ ліквідували підполковника запасу Російської гвардії Олега Сьомова. Він був заступником командира загону БАРС-11 і раніше розганяв Євромайдан.