Пастка для нових ультиматумів: експерт пояснив, що стоїть за заявами Путіна про Костянтинівку

Кремль під час дипломатичних контактів намагається нав'язати тему гуманітарного кейсу в районі Костянтинівки. Проте російські маніпуляції мають на меті створення підґрунтя для нових ультиматумів.

Під час переговорів з американськими посланцями представники Кремля згадали Костянтинівку в контексті так званого гуманітарного кейсу. Про справжні приховані наміри Москви та небезпеку подібних заяв в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "ПЕНТА" Олександр Леонов.

Пастка поступок та нові апетити Кремля

Експерт зазначив, що риторика російського диктатора ніколи не передбачала реального завершення бойових дій в обмін на захоплені території. Будь-які маніпуляції довкола міст на Донбасі використовуються винятково для нав'язування власних умов, поки ворог сподівається на просування на фронті.

Росія взагалі та насправді ніколи не говорила, немов віддайте нам Донбас – і війна припиниться. Вони казали: віддайте Донбас, і ми будемо готові говорити про мир. Тобто фактично це означає, що вони просто потім виставили б нові вимоги, що вони мають забрати Запорізьку і Херсонську області,

– пояснив Олександр Леонов.

За словами політолога, такий підхід є типовим робочим механізмом ворога, який дає змогу висувати нескінченні територіальні претензії. Ба більше, під прикриттям допомоги цивільним гуманітарну місію ворожі сили нерідко намагаються використати задля інфільтрації та подальшого розхитування обстановки.

Вимоги до НАТО та роль союзників

Леонов нагадав, що паралельно Москва продовжує вимагати фактичного відкату НАТО до кордонів 1997 року та стверджує, що для РФ існують лише її державні кордони. Спроби шукати компроміси посередині лише заохочують апетити агресора.

"Саме намагання домовитись щодо таких принципових речей і призвело до того, що Путін почав вважати НАТО паперовим тигром і альянсом, який не здатний серйозно відповідати", – зазначив експерт.

Він зауважив, що будь-яка дієва архітектура безпеки має ґрунтуватися на стримуванні агресії, а не на задоволенні амбіцій агресора. Саме тому залучення європейських партнерів до переговорного процесу є критично важливим для України.

Що відомо про ситуацію довкола Костянтинівки?

На тлі гучних заяв очільника Кремля військові аналітики наголошують, що місто залишається форпостом оборони Донеччини, де українські сили стримують натиск окупантів. Спроби російської сторони проштовхнути тему нібито оточення чи контролю над територіями розбиваються об реальність, адже Костянтинівка під контролем ЗСУ, про що неодноразово свідчили звіти проєкту DeepState.

Крім того, аналітики звертають увагу на те, що заяви агресора про нібито благородні наміри мають приховані мотиви. Публічні розмірковування Путіна про створення коридорів розкривають те, якою є справжня мета гуманітарної місії Кремля – легітимізувати власну присутність та виторгувати оперативну паузу на фронті.

Варто зазначити, що представники Білого дому проводять активні консультації щодо можливих форматів завершення війни. Зокрема, американські спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер після візиту до Москви прибули на переговори з Володимиром Зеленським, до того ж зустріч сторін організували в Ірландії на військовій авіабазі Кейсмент неподалік Дубліна.