Росія масовано атакувала Костянтинівку авіабомбами: є загиблі та поранені
- 27 квітня російські сили завдали три авіаудари по Костянтинівці. Унаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 4 – отримали поранення.
- Внаслідок обстрілів пошкоджено 21 домоволодіння та легкові автомобілі.
Російська армія продовжує тероризувати мирне населення авіабомбами. Так, 27 квітня, окупанти завдали 3 авіаудари по Костянтинівці на Донеччині, унаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
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Росіяни продовжують терор Костянтинівки
У неділю, 27 квітня, о 10:48, окупанти нанесли 3 авіаудари по Костянтинівці. Вкотре ворог скинув на населений пункт "ФАБ-250" із модулем УМПК.
Авіабомби влучили по приватному сектору Костянтинівки. Унаслідок авіаудару загинула подружня пара 47 і 48 років, а також 78-річний пенсіонер.
Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали 4 осіб: двоє 67 і 73-річних жінок й двоє чоловіків 77 і 83 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забої. Стан деяких постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Нині медики надають допомогу постраждалим.
Унаслідок атаки пошкоджено 21 домоволодіння і легкові автомобілі.
Наслідки обстрілів Костянтинівки – більше у галереї
Варто зауважити, що ворог щодня тероризує прифронтову Костянтинівку на Донеччині. Протягом минулої доби росіяни завдали 9 авіаударів по місту. Як повідомили у поліції Донеччини, унаслідок російського терору 26 квітня у Костянтинівці загинуло 2 людини, ще 7 – отримали поранення.
Крім того, внаслідок масованих обстрілів 26 квітня руйнувань зазнали 34 цивільних об'єкти: 2 багатоквартирних і 20 приватних будинків, адмінбудівля, нежитлові приміщення, транспортні засоби.