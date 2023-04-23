Росія похвалилася "костюмом-невидимкою" для тепловізора: казки, чи бачили таке на полі бою

Окупанти почали вихвалятися, що буцімто створили спеціальний костюм невидимий для тепловізорів. Такий "плащ" нібито має теплоізоляційний матеріал, йому вже навіть вигадали назву – костюм-невидимка "Богомол-Z".

Кремлівські пропагандисти заявляють, що "аналогов нєт", а їхня "унікальна розробка" – випереджає західні технології. Ба більше, за словами російських розробників, таким костюмом-невидимкою можна буцімто захистити навіть техніку, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни вихваляються "новими технологіями"

У Росії продовжують дивувати розробками, яким "нєт аналогов". Так, один із виробників екіпірування для окупантів "Альфа К" Віктор Константинопольський презентував новітні технології – костюм, який нібито невидимий для тепловізора.

Росіянин почав вихвалятися, що розробив "металізацію тканини", яка дозволяє зробити костюм-невидимку. За словами Константинопольського, плащ знижує теплову помітність як вночі, так і під час сутінків. Костюм розхвалили з усіх сторін – окупанти заявили про його "неймовірну легкість" – його вага від 1 до 3 кілограмів, а також перевагою є те, що тканина буцімто "безшумна".



Росіяни вихваляються "розробками" / Фото із соцмереж

За словами росіян, костюм під назвою "Богомол-Z" розробили спеціально для снайперів. Їх буцімто вже тестують на полі бою у так званій "спецоперації".



Костюм-невидимка, який нібито "захищає" від тепловізора / Фото із соцмереж



Росіяни "тестують" костюм-невидимку / Фото із соцмереж

"Костюм-невидимка" – реальність чи фейк

Військовий експерт Петро Черник в ексклюзивному коментарі 24 Каналу прокоментував заяви окупантів щодо "нових технологій". Так, він вважає, що технічно такий костюм створити можливо, проте на полі бою такої "технології" ще не бачили. Підтвердити "унікальну розробку" росіян можна буде лише у тому випадку, якщо вони використають щось подібне на фронті.

Поки ми не будемо мати офіційного підтвердження з поля бою (щодо використання костюма, який невидимий для тепловізора – 24 Канал), то це не серйозна розмова,

– пояснив Черник.

Окрім того, окупанти вже втратили чимало техніки. Зараз їхній максимум, за словами військового експерта Андрія Крамарова, – це підтримка техніки радянського зразка. Росіяни нині відчувають "технологічний голод", адже їм доводиться розконсервовувати стару техніку. А щодо розробки "нових технологій", то експерт сумнівається у реальності подібних заяв.

Окупанти "створили" дрон, який продається на AliExpress

Росіяни заявили, що буцімто розробили унікальний дрон, який не має аналогів. Губернатор Приморського краю Росії похвалився випуском вітчизняного безпілотника, який нібито виготовили місцеві інженери.

Проте російська пропаганда не врахувала, що користувачі мережі можуть бути уважними до деталей. Якщо пригледітися, то можна зрозуміти – дрон, у якого "аналогов нєт", можна замовити на AliExpress.

Ба більше, губернатор Приморського краю заявив, що інженери буцімто налагодили виробництво таких БпЛА. Станом на зараз нібито у країні-агресорці випустили 45 таких пристроїв, і запланували ще 60 – 100 штук.

Проте кожен охочий може зайти на AliExpress і замовити такий "унікальний" дрон за 12 тисяч доларів. Коли ця інформація почала ширитися мережею, то місцева влада почала виправдовуватися. Вони заявили, що розробляли БпЛА за "унікальною технологією", а зовнішній вигляд дронів – просто схожий.