Врятований кіт зі Зміїного отримав ім'я та тепер житиме у Києві

Коли українські військові прибули на острів Зміїний після його деокупації, вони знайшли там дивом вцілілого кота. Пухнастика прихистив командир розвідників й символічно назвав його Змієм.

Тепер врятований з острова котик житиме у Києві. Представники Головного управління розвідки Міноборони України розповіли деталі того, як вони знайшли тваринку.

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Як українські військові врятували Змія

Військові розповіли, що пухнасту знайду вдалось виявити не одразу після звільнення Зміїного. Під час одного з етапів операції острів остаточно розмінували та встановили над ним повний контроль.

Після цього наші захисники й захисниці дісталися вже всіх куточків Зміїного – обшукали ворожу техніку, бомбосховища та врешті дісталися головного флагштока. Військові поділилися, що росіяни, втікаючи, залишили власні секретні документи і навіть прапор.

Була ще залишена, кинута секретна російська технічна документація, що ще раз підтверджує питання втечі, що спрацювали чітко наші артилеристи. Дісталися нашого флагштока, на якому висів російський прапор. Нас так вчили, що прапор залишати не можна, для нас це святі речі. Не уявляю, що мені сказав би командир, якби я під час відходу, тим паче не бойового, а, як вони висловлюються, "жесту доброї волі", залишив свій прапор. Так тікають лише боягузи,

– поділився один з воїнів.

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До слова, саме під час встановлення українського прапора на острові військові й помітили чорного кота. Він дивом пережив сотні обстрілів та бомбардувань, тижнями їв те, що сам примудрявся вполювати.

Представники Головного управління розвідки МО України підкреслюють, що Змій став талісманом звільненого острова, й тепер разом з ними продовжить виборювати велику перемогу нашої держави у війні проти росії.

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