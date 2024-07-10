Після засідання щодо обстрілу України: Росія влаштувала застілля в ООН з котлетою по-київськи

Росія влаштувала святковий обід після засідання Радбезу ООН. Головною стравою на заході була українська котлета по-київськи з картопляним пюре.

Вирішили накрити стіл представники держави-агресорки одразу після засідання, на якому обговорювали удар Кремля по київській лікарні "Охматдит".

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Російське застілля в ООН

Привід в окупантів влаштувати святковий ланч був "непересічний" – розпочалося президентство Росії в Радбезі ООН. Воно триватиме упродовж липня.

Моральна деградація російської дипломатії очевидна,

– наголосив постпред України при ООН Сергій Кислиця після засідання Радбезу.

Він також не розуміє, як можна потискати руку російському постпреду Васілію Небензі й приймати запрошення на ланч, "оплачений кривавими грошима".



Російське меню на святковому обіді в ООН / Узято з матеріалу Укрінформ

Наступного тижня до Нью-Йорка також допустять шефа Небензі Лаврова, тому рівень токсичності у штаб-квартирі ООН ще більше зросте,

– додав український дипломат.

Сергій Кислиця пожартував: хоч добре, що голові російського МЗС Лаврову не дозволяють вільно пересуватися далі від радіуса, встановленого владою США.

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Раніше Кислиця спростовував російську брехню щодо удару по "Охматдиту". За його словами, Кремль зумисне атакував саме дитячий медичний заклад ракетою Х-101.