У Ковелі на Волині внаслідок атаки ворога пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

Загарбницька Росія 26 серпня завдала масованого удару по українських містах. Під атакою ворога опинилося місто Ковель, що на Волині.

Власне, там внаслідок дій окупантів пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Про це Суспільному розповіла начальниця районної військової адміністрації Ольга Черен.

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Наслідки атаки на Ковель

Під час ранкової атаки Росії 26 серпня на Волині є влучання в об'єкт критичної інфраструктури у місті Ковелі.

За словами голови районної військової адміністрації, об'єкт зазнав значних пошкоджень.

Крім цього, у місті також було відсутнє водопостачання та водовідведення, а також електроенергія. Протягом дня світло намагалися відновити.

З 28 громад лише у 8 громадах є електроенергія. Решта громад по селах – без світла. У них відкрили пункти незламності, щоб люди могли зарядити телефони. Ковельске МТМО забезпечене водою на добу. Всі об'єкти комунальної власності мають генератори та запас пального на три доби,

– розповіла Ольга Черен.

Вона додала, що енергетики працюють і роблять все можливе, щоб найшвидше відновити електропостачання у районі.