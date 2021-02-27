Ковідна ситуація – складна: у Словаччині продовжили надзвичайний стан

27 лютого 2021 , 23:03
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У Словаччині продовжили надзвичайний стан, запроваджений через складну ситуацію з коронавірусом. Він має триватиме ще щонайменше 40 діб.

Джерело:

Aktuality

Відповідне рішення ухвалив парламент Словаччини за пропозицією уряду. "За" проголосували 83 зі 118 депутатів

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На чому наголошує уряд Словаччини

  • В уряді, зокрема, вважають, що без продовження надзвичайного стану він втратить важелі, які допомагають йому впоратися з пандемією.
  • Посадовці також вказують на погіршення ситуації в лікарнях та поширення більш агресивного британського штаму коронавірусу.
  • Водночас звернувся до громадян із закликом за можливості працювати вдома, на роботу в цій країні можна ходити тільки з негативним тестом на COVID-19.

Які обмеження запроваджують у країні

  • З 27 лютого в’їзд сюди є можливим тільки після 14 днів карантину. Це можна скоротити наполовину, пройшовши тестування й отримавши негативний результат.
  • У транспорті люди повинні мати з собою документ про негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 7 днів до перевірки.
  • Раніше Словаччину розділили на 4 зони. В кожній із них встановлено свої протиепідемічні правила пересування, дороги на роботу, навчання в школах, роботи дитячих закладів.
Зауважимо! Раніше у Польщі розглядали можливість запровадити обмеження на кордонах зі Словаччиною та Чехією. Адже у цих країнах – складна ситуація з коронавірусом.

Коронавірус у Словаччині: головне

  • На початку січня тут виявили новий штам коронавірусу. За словами тамтешніх медиків, у пацієнтів можна спостерігати високе вірусне навантаження.
  • З огляду на складну ситуацію у січні влада країни вирішила протестувати на коронавірус усіх громадян. Окрім того, у Словаччині посилили заборону на вихід з дому.
  • Станом на 27 лютого в країні підтвердили 2 848 нових випадків. Загалом за час пандемії інфікувалися 306 268 людей.
  • Наразі хворіють 43 893 осіб (+2 739 за останню добу).
  • Також є і високою смертність – 7 075 людей загалом і 109 нових жертв.
  • Одужати у Словаччині вдалося 255 300 пацієнтам.
  • Населення країни становить майже 5,5 мільйона людей.

Дані РНБО