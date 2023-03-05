Російська армія втрачає контроль на полі бою над "козачими батальйонами"
5 березня 2023, 07:25Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
"Друга армія світу" має значні проблеми зі своїми солдатами. Так звані "козачі батальйони" незадоволені керівництвом збройних сил Росії.
До того ж окупанти втрачають контроль на фронті над "козачими батальйонами". Тому ситуація у російській армії дуже напружена.
До речі Росії не вистачає регулярних військ: на Луганщині з'явилися псевдокозаки
Чим незадоволені "козачі батальйони" окупантів
У Генштабі ЗСУ розповіли, що російська окупаційна армія втрачає контроль на полі бою над так званими "козачими батальйонами". Так, у районі Вугледара виконує завдання ворожий козачий батальйон "Степ/Тигр".
Як виявилось, командування цього батальйону вкрай незадоволене керівництвом збройних сил Росії. Також вони нехтують взаємодією з підрозділами російської окупаційної армії.
Яка ситуація на фронті: останні новини
- Станом на 5 березня загроза завдання Росією ракетних ударів залишається високою по всій території України.
- До того ж ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
- Минулої доби українські захисники відбили понад 130 атак загарбників на зазначених напрямках.
- Авіація Сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах, 1 – по складу боєприпасів противника та 1 – по автомобільному мосту.
- Також наші захисники збили 4 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 райони зосередження противника, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, а також 2 станції РЕБ ворога.
- До речі, протягом минулої доби ворог завдав 6 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення.